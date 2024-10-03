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Haberler Galatasaray

Galatasaray'a transferde beklenmeyen haber! O isim için dünya devi devreye girdi

Galatasaray, gelecek transfer dönemlerini düşünerek, dünyaca ünlü futbolcuları listesine almaya devam ediyor. Yaz transfer döneminde yıldız futbolcu Victor Osimhen'i kadrosuna katarak çok konuşulan Cimbom'a bu sefer beklemediği bir haber geldi. İspanyol basınında yer alan habere göre; Sarı-kırmızılıların, 2025 yazında kadrosuna katmak istediği o yıldız için dünya devi devreye girdi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 16:10 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 16:10
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Galatasaray'a transferde beklenmeyen haber! O isim için dünya devi devreye girdi

Süper Lig'de lider konumda yer alan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'a transferde beklenmeyen haber! O isim için dünya devi devreye girdi

Sarı kırmızılılar bu sezon önemli isimleri kadrosuna katmayı başardı.

Galatasaray'a transferde beklenmeyen haber! O isim için dünya devi devreye girdi

Cimbom'un özellikle Victor Osimhen transferi futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Galatasaray'a transferde beklenmeyen haber! O isim için dünya devi devreye girdi

İtalyan ekibi Napoli'den Galatasaray'a gelen Osimhen, Avrupa transfer piyasasında yoğun ilgi gördü.

Galatasaray'a transferde beklenmeyen haber! O isim için dünya devi devreye girdi

Yönetimin tıpkı Osimhen'de olduğu gibi önümüzdeki transfer dönemlerinde de flaş hamlelerine devam etmek istediği öğrenildi.

Galatasaray'a transferde beklenmeyen haber! O isim için dünya devi devreye girdi

Bu doğrultuda sarı kırmızılıların sürpriz bir ismin peşinde olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'a transferde beklenmeyen haber! O isim için dünya devi devreye girdi

Ancak Barcelona'nın, Galatasaray'ın gizli hedefi için devreye girdiği aktarıldı.

Galatasaray'a transferde beklenmeyen haber! O isim için dünya devi devreye girdi

Konuya dair iddiayı ise İspanyol basını açıkladı.

Galatasaray'a transferde beklenmeyen haber! O isim için dünya devi devreye girdi

İşte ayrıntılar...

Galatasaray'a transferde beklenmeyen haber! O isim için dünya devi devreye girdi

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Es.e-noticies.cat'den derlediği habere göre; Barcelona, 2025 yılının yaz aylarında bir forvet takviyesi yapmayı planlıyor.

Galatasaray'a transferde beklenmeyen haber! O isim için dünya devi devreye girdi

İspanyol ekibinde santrfor transferi için öne çıkan oyuncunun ise Lille ile sözleşmesi sona erecek Jonathan David olduğu kaydedildi.

Galatasaray'a transferde beklenmeyen haber! O isim için dünya devi devreye girdi

Ancak Barça'nın, Jonathan David'e birçok takım tarafından gösterilecek ilgiden dolayı bu transferde geri adım attığı ifade edildi.

Galatasaray'a transferde beklenmeyen haber! O isim için dünya devi devreye girdi

Bu noktada Barcelona'nın, Galatasaray'ın 2025 yazında kadrosuna katmayı planladığı Alman golcü Timo Werner için harekete geçtiği belirtildi.

Galatasaray'a transferde beklenmeyen haber! O isim için dünya devi devreye girdi

Barcelona'nın, Werner için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığı yazıldı.

Galatasaray'a transferde beklenmeyen haber! O isim için dünya devi devreye girdi

Barça'nın, yapacağı 30 milyon Euro'luk sponsorluk anlaşmasıyla birlikte limit açacağı ve bu transferi bitireceği öğrenildi.

Galatasaray'a transferde beklenmeyen haber! O isim için dünya devi devreye girdi

Werner'in, Galatasaray ile temas halinde olduğu ancak Barcelona'dan gelecek olası teklif sonrası İspanyol devine gitmek istediği bildirildi.

Galatasaray'a transferde beklenmeyen haber! O isim için dünya devi devreye girdi

1.5 SEZON TOTTENHAM FORMASI GİYECEK!

28 yaşındaki golcü Timo Werner, 2024'ün ara transfer döneminde 1.5 yıllığına Leipzig'den, Tottenham'a kiralanmıştı.

Galatasaray'a transferde beklenmeyen haber! O isim için dünya devi devreye girdi

Bu seneyi de İngiliz ekibinde geçirecek olan Werner, 2025 yazında yeniden Leipzig'e dönecek.

Galatasaray'a transferde beklenmeyen haber! O isim için dünya devi devreye girdi

Ancak gelecek sezon Leipzig'den kalmayacak olan Werner'in, kendisine ilgi gösteren Galatasaray yerine Barcelona'ya gideceği vurgulandı.

Galatasaray'a transferde beklenmeyen haber! O isim için dünya devi devreye girdi

Bu sezon Tottenham'da toplam 6 maça çıkan Werner, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Galatasaray'a transferde beklenmeyen haber! O isim için dünya devi devreye girdi

Güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olan Werner'in, Leipzig ile olan sözleşmesi ise 2026 yılında sona erecek.

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