Galatasaray'a transferde beklenmeyen haber! O isim için dünya devi devreye girdi
Galatasaray, gelecek transfer dönemlerini düşünerek, dünyaca ünlü futbolcuları listesine almaya devam ediyor. Yaz transfer döneminde yıldız futbolcu Victor Osimhen'i kadrosuna katarak çok konuşulan Cimbom'a bu sefer beklemediği bir haber geldi. İspanyol basınında yer alan habere göre; Sarı-kırmızılıların, 2025 yazında kadrosuna katmak istediği o yıldız için dünya devi devreye girdi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 16:10 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 16:10
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İtalyan ekibi Napoli'den Galatasaray'a gelen Osimhen, Avrupa transfer piyasasında yoğun ilgi gördü.
Yönetimin tıpkı Osimhen'de olduğu gibi önümüzdeki transfer dönemlerinde de flaş hamlelerine devam etmek istediği öğrenildi.
Bu doğrultuda sarı kırmızılıların sürpriz bir ismin peşinde olduğu ortaya çıktı.
Ancak Barcelona'nın, Galatasaray'ın gizli hedefi için devreye girdiği aktarıldı.
Konuya dair iddiayı ise İspanyol basını açıkladı.
İşte ayrıntılar...
Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Es.e-noticies.cat'den derlediği habere göre; Barcelona, 2025 yılının yaz aylarında bir forvet takviyesi yapmayı planlıyor.
İspanyol ekibinde santrfor transferi için öne çıkan oyuncunun ise Lille ile sözleşmesi sona erecek Jonathan David olduğu kaydedildi.
Ancak Barça'nın, Jonathan David'e birçok takım tarafından gösterilecek ilgiden dolayı bu transferde geri adım attığı ifade edildi.
Bu noktada Barcelona'nın, Galatasaray'ın 2025 yazında kadrosuna katmayı planladığı Alman golcü Timo Werner için harekete geçtiği belirtildi.
Barcelona'nın, Werner için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığı yazıldı.
Barça'nın, yapacağı 30 milyon Euro'luk sponsorluk anlaşmasıyla birlikte limit açacağı ve bu transferi bitireceği öğrenildi.
Werner'in, Galatasaray ile temas halinde olduğu ancak Barcelona'dan gelecek olası teklif sonrası İspanyol devine gitmek istediği bildirildi.
1.5 SEZON TOTTENHAM FORMASI GİYECEK!
28 yaşındaki golcü Timo Werner, 2024'ün ara transfer döneminde 1.5 yıllığına Leipzig'den, Tottenham'a kiralanmıştı.
Bu seneyi de İngiliz ekibinde geçirecek olan Werner, 2025 yazında yeniden Leipzig'e dönecek.
Ancak gelecek sezon Leipzig'den kalmayacak olan Werner'in, kendisine ilgi gösteren Galatasaray yerine Barcelona'ya gideceği vurgulandı.
Bu sezon Tottenham'da toplam 6 maça çıkan Werner, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
Güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olan Werner'in, Leipzig ile olan sözleşmesi ise 2026 yılında sona erecek.
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