Galatasaray'a transferde beklenmeyen haber! O isim için dünya devi devreye girdi

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Es.e-noticies.cat'den derlediği habere göre; Barcelona, 2025 yılının yaz aylarında bir forvet takviyesi yapmayı planlıyor.

İspanyol ekibinde santrfor transferi için öne çıkan oyuncunun ise Lille ile sözleşmesi sona erecek Jonathan David olduğu kaydedildi.