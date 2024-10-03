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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Angel Gomes hamlesi! Okan Buruk onay verdi

Evinde Kasımpaşa'ya 2 puan bırakan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde Victor Osimhen'i kadrosuna katarak büyük ses getiren sarı kırmızılılar devre arası için çalışmalarına başladı. Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Okan Buruk, İngiliz orta saha oyuncusu Angel Gomes'in transferine onay verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 14:53
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Angel Gomes hamlesi! Okan Buruk onay verdi

Trendyol Süper Lig'e flaş bir başlangıç yapan Galatasaray, evinde Kasımpaşa'ya takıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Angel Gomes hamlesi! Okan Buruk onay verdi

Osimhen ve Icardi'nin golleriyle öne geçen sarı-kırmızılı ekip skoru koruyamadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Angel Gomes hamlesi! Okan Buruk onay verdi

44. dakika'da Fall ile ilk golü bulan misafir takım, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve 1 puanı cebine koydu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Angel Gomes hamlesi! Okan Buruk onay verdi

Takımının 2 golünü kaydeden Victor Osimhen ise ilk yarının sonlarına doğru yaşadığı sakatlık sebebiyle ikinci yarıya devam edememişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Angel Gomes hamlesi! Okan Buruk onay verdi

Sarı-kırmızılı kulüp, Osimhen'in sağlık durumu hakkında, "sol üst arka adale grubunda strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiştir." açıklamasını yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Angel Gomes hamlesi! Okan Buruk onay verdi

Teknik direktör Okan Buruk'un, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında oynanacak olan Rigas FS maçında Osimhen'e şans vermesi beklenmiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Angel Gomes hamlesi! Okan Buruk onay verdi

Nijeryalı yıldızın 1 gelecek hafta sahalara dönmesi planlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Angel Gomes hamlesi! Okan Buruk onay verdi

Diğer yandan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un ciddi bir rotasyona gitmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Angel Gomes hamlesi! Okan Buruk onay verdi

Kasımpaşa maçının 2. yarısında hüsrana uğrayan deneyimli çalıştırıcı, birçok ismi kulübeye çekecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Angel Gomes hamlesi! Okan Buruk onay verdi

Okan Buruk'un Letonya ekibi Rigas FS ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında ideal 11'ine dönmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Angel Gomes hamlesi! Okan Buruk onay verdi

Stoperde Victor Nelsson yerine Davinson Sanchez'i, sağ bekte de Elias Jelert yerine Kaan Ayhan'a görev alacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Angel Gomes hamlesi! Okan Buruk onay verdi

Okan Buruk orta sahada kötü performansıyla eleştirilen Kerem Demirbay'ın yerine de Uruguaylı ön libero Lucas Torreira'ya forma verecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Angel Gomes hamlesi! Okan Buruk onay verdi

Buruk'un sol kanatta da Macar yıldız Rolland Sallai'nin yerine de Barış Alper'i tercih etmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Angel Gomes hamlesi! Okan Buruk onay verdi

Forvette ise Mauro Icardi'nin forma giymesi ön görülüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Angel Gomes hamlesi! Okan Buruk onay verdi

Diğer yandan Galatasaray'da transfer harekatı da tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Angel Gomes hamlesi! Okan Buruk onay verdi

Kasımpaşa maçının ardından basın toplantısında ders çıkardıklarını aktaran deneyimli çalıştırıcı, yönetimden devre arası için takiye istedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Angel Gomes hamlesi! Okan Buruk onay verdi

Orta saha bölgesine transfer talebinde bulunan Okan Buruk'un, savunmaya ve hücuma destek verecek bir futbolcuyu kurmaylardan istedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Angel Gomes hamlesi! Okan Buruk onay verdi

Harekete geçen yönetim rotayı Fransa'ya çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Angel Gomes hamlesi! Okan Buruk onay verdi

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre Galatasaray, devre arası transfer döneminde Lille forması giyen Angel Gomes için çalışmalara başlayacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Angel Gomes hamlesi! Okan Buruk onay verdi

Okan Buruk'un yıldız isme onay verdiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Angel Gomes hamlesi! Okan Buruk onay verdi

Kolay kolay maç kaçırmayan İngiliz yıldız, Fenerbahçe ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda da forma giydi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Angel Gomes hamlesi! Okan Buruk onay verdi

Gomes, sarı-lacivertliler karşısında toplam 172 dakika sahada kaldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Angel Gomes hamlesi! Okan Buruk onay verdi

Geçtiğimiz sezon sadece 3 maçta forma giyemeyen 24 yaşındaki oyuncu, çıktığı 45 maçta 2 gol ve 10 asiste imza attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Angel Gomes hamlesi! Okan Buruk onay verdi

Angel Gomes, İngiltere Milli Takımı'nı 2 kez giydi.

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