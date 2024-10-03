TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Angel Gomes hamlesi! Okan Buruk onay verdi
Evinde Kasımpaşa'ya 2 puan bırakan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde Victor Osimhen'i kadrosuna katarak büyük ses getiren sarı kırmızılılar devre arası için çalışmalarına başladı. Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Okan Buruk, İngiliz orta saha oyuncusu Angel Gomes'in transferine onay verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Takımının 2 golünü kaydeden Victor Osimhen ise ilk yarının sonlarına doğru yaşadığı sakatlık sebebiyle ikinci yarıya devam edememişti.
Sarı-kırmızılı kulüp, Osimhen'in sağlık durumu hakkında, "sol üst arka adale grubunda strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiştir." açıklamasını yaptı.
Teknik direktör Okan Buruk'un, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında oynanacak olan Rigas FS maçında Osimhen'e şans vermesi beklenmiyor.
Nijeryalı yıldızın 1 gelecek hafta sahalara dönmesi planlanıyor.
Diğer yandan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un ciddi bir rotasyona gitmesi bekleniyor.
Kasımpaşa maçının 2. yarısında hüsrana uğrayan deneyimli çalıştırıcı, birçok ismi kulübeye çekecek.
Okan Buruk'un Letonya ekibi Rigas FS ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında ideal 11'ine dönmesi bekleniyor.
Stoperde Victor Nelsson yerine Davinson Sanchez'i, sağ bekte de Elias Jelert yerine Kaan Ayhan'a görev alacak.
Okan Buruk orta sahada kötü performansıyla eleştirilen Kerem Demirbay'ın yerine de Uruguaylı ön libero Lucas Torreira'ya forma verecek.
Buruk'un sol kanatta da Macar yıldız Rolland Sallai'nin yerine de Barış Alper'i tercih etmesi bekleniyor.
Forvette ise Mauro Icardi'nin forma giymesi ön görülüyor.
Diğer yandan Galatasaray'da transfer harekatı da tüm hızıyla sürüyor.
Kasımpaşa maçının ardından basın toplantısında ders çıkardıklarını aktaran deneyimli çalıştırıcı, yönetimden devre arası için takiye istedi.
Orta saha bölgesine transfer talebinde bulunan Okan Buruk'un, savunmaya ve hücuma destek verecek bir futbolcuyu kurmaylardan istedi.
Harekete geçen yönetim rotayı Fransa'ya çevirdi.
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre Galatasaray, devre arası transfer döneminde Lille forması giyen Angel Gomes için çalışmalara başlayacak.
Okan Buruk'un yıldız isme onay verdiği belirtildi.
Kolay kolay maç kaçırmayan İngiliz yıldız, Fenerbahçe ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda da forma giydi.
Gomes, sarı-lacivertliler karşısında toplam 172 dakika sahada kaldı.
Geçtiğimiz sezon sadece 3 maçta forma giyemeyen 24 yaşındaki oyuncu, çıktığı 45 maçta 2 gol ve 10 asiste imza attı.
Angel Gomes, İngiltere Milli Takımı'nı 2 kez giydi.
Manchester United altyapısında yetişen yıldız futbolcunun bonservis değeri ise 25 milyon Euro olarak biliniyor.
İngiliz futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
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