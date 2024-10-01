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Haberler Galatasaray

Galatasaraylıları kızdıracak Osimhen açıklaması! Transfer çağrısında bulundu

Galatasaray'ın dünyaca ünlü forveti Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı birçok takımla anılan yıldız golcü hakkında flaş bir açıklama geldi. Premier Lig'in efsane oyuncusu, Osimhen için transfer çağrısında bulundu. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 11:43
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Kubilay Açıkgün
Galatasaraylıları kızdıracak Osimhen açıklaması! Transfer çağrısında bulundu

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Galatasaraylıları kızdıracak Osimhen açıklaması! Transfer çağrısında bulundu

Premier Lig devi Chelsea'nin, yıldız ismi ocak ayında transfer etmek için harekete geçtiği haberleri basına yansımıştı.

Galatasaraylıları kızdıracak Osimhen açıklaması! Transfer çağrısında bulundu

Avrupa'nın birçok önemli kulübünü peşine takan Osimhen için gündem yaratacak bir açıklama geldi.

Galatasaraylıları kızdıracak Osimhen açıklaması! Transfer çağrısında bulundu

Manchester United'ın efsane golcüsü Louis Saha, Nijeryalı forvet hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Galatasaraylıları kızdıracak Osimhen açıklaması! Transfer çağrısında bulundu

Dailystar'da yer alan habere göre; Louis Saha, Manchester United yöneticilerine Victor Osimhen'i transfer etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Galatasaraylıları kızdıracak Osimhen açıklaması! Transfer çağrısında bulundu

İşte Saha'nın o sözleri...

Galatasaraylıları kızdıracak Osimhen açıklaması! Transfer çağrısında bulundu

"Osimhen gerçekleştirilmesi zor bir transfer ancak bence o Manchester United'ın ihtiyaç duyduğu tipte bir oyuncu"

Galatasaraylıları kızdıracak Osimhen açıklaması! Transfer çağrısında bulundu

"Gerçekçi bir seçenek olup olmadığını bilmiyorum"

Galatasaraylıları kızdıracak Osimhen açıklaması! Transfer çağrısında bulundu

"Çünkü Galatasaray'da kiralık olarak oynuyor. Ancak geçmişi olan, kendini kanıtlamış bir golcüden bahsediyoruz"

Galatasaraylıları kızdıracak Osimhen açıklaması! Transfer çağrısında bulundu

"Osimhen, Manchester United'ı anında geliştirebilecek bir futbolcu"

Galatasaraylıları kızdıracak Osimhen açıklaması! Transfer çağrısında bulundu

"Osimhen'i transfer ettiyseniz, potansiyel transfer etmiyorsunuz"

Galatasaraylıları kızdıracak Osimhen açıklaması! Transfer çağrısında bulundu

"Size ne vereceğini tam olarak biliyorsunuz"

Galatasaraylıları kızdıracak Osimhen açıklaması! Transfer çağrısında bulundu

"Osimhen gibi bir forvet, Manchester United'ın yapması gereken türden bir transfer"

Galatasaraylıları kızdıracak Osimhen açıklaması! Transfer çağrısında bulundu

"Osimhen'i transfer etmek için çok para gerekiyorsa, ki öyle olacak, gidip harcayın" ifadelerini kullandı.

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