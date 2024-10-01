Galatasaraylıları kızdıracak Osimhen açıklaması! Transfer çağrısında bulundu
Galatasaray'ın dünyaca ünlü forveti Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı birçok takımla anılan yıldız golcü hakkında flaş bir açıklama geldi. Premier Lig'in efsane oyuncusu, Osimhen için transfer çağrısında bulundu. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
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Manchester United'ın efsane golcüsü Louis Saha, Nijeryalı forvet hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
Dailystar'da yer alan habere göre; Louis Saha, Manchester United yöneticilerine Victor Osimhen'i transfer etmeleri yönünde çağrıda bulundu.
İşte Saha'nın o sözleri...
"Osimhen gerçekleştirilmesi zor bir transfer ancak bence o Manchester United'ın ihtiyaç duyduğu tipte bir oyuncu"
"Gerçekçi bir seçenek olup olmadığını bilmiyorum"
"Çünkü Galatasaray'da kiralık olarak oynuyor. Ancak geçmişi olan, kendini kanıtlamış bir golcüden bahsediyoruz"
"Osimhen, Manchester United'ı anında geliştirebilecek bir futbolcu"
"Osimhen'i transfer ettiyseniz, potansiyel transfer etmiyorsunuz"
"Size ne vereceğini tam olarak biliyorsunuz"
"Osimhen gibi bir forvet, Manchester United'ın yapması gereken türden bir transfer"
"Osimhen'i transfer etmek için çok para gerekiyorsa, ki öyle olacak, gidip harcayın" ifadelerini kullandı.
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