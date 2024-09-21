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Haberler Galatasaray

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi flaş Roland Sallai yorumu!

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da yeni transfer Sallai için Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken yorumlar geldi. İşte Macar basınının Sallai sözleri... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 16:13
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi flaş Roland Sallai yorumu!

Galatasaray'ın transferin son gününde kadrosuna kattığı Roland Sallai'nin, sarı-kırmızılı formayı ilk kez bugünkü derbi maçta giymesi bekleniyor.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi flaş Roland Sallai yorumu!

27 yaşındaki kanat oyuncusunu yakından tanıyan Macar gazeteciler Tamas Huber ve Karoly Por, zorlu karşılaşma öncesinde Milliyet'e yaptıkları değerlendirmede oyuncunun durumu ile ilgili düşüncelerini aktardı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi flaş Roland Sallai yorumu!

"Derbi ekstra motivasyon olacak"

Macaristan'ın Index internet sitesinin muhabiri Tamas Huber, "Sallai'nin Galatasaray'daki ilk maçına Fenerbahçe derbisinde çıkacak olması, onun için ekstra bir motivasyon olacaktır. Çünkü kendisi baskı altında oynamayı sever ve bu tür maçlarda performansı gerçekten çok iyidir."

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi flaş Roland Sallai yorumu!

"Sallai takım sisteminde yerini çok hızlı bulabilecek bir oyuncu ve bunun altından kalkabilecek potansiyali var" dedi.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi flaş Roland Sallai yorumu!

'Osimhen ile iyi ikili olurlar'

Macaristan'ın günlük spor gazetesi Nemzetisport'tan Karoly Por da şunları söyledi; "Sallai çok dinamik, hızlı ve çok zeki bir oyuncu. Meydan okumaları sever ve bu onun için ekstra bir motivasyon sebebidir. Galatasaray'da Osimhen ile iyi bir ikili oluşturacaklarını, Nijeryalı oyuncuyu besleyeceğini düşünüyorum."

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi flaş Roland Sallai yorumu!

"Sarı-kırmızılılar sürekli hücumu düşünen bir takım olduğu ve o da tam bir hücum futbolcusu olduğu için burada aradığı atak fırsatlarını bulacağını, Galatasaray'da başarılı olacağını düşünüyorum."

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