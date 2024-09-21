Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi flaş Roland Sallai yorumu!

"Sallai takım sisteminde yerini çok hızlı bulabilecek bir oyuncu ve bunun altından kalkabilecek potansiyali var" dedi.

'Osimhen ile iyi ikili olurlar' Macaristan'ın günlük spor gazetesi Nemzetisport'tan Karoly Por da şunları söyledi; "Sallai çok dinamik, hızlı ve çok zeki bir oyuncu. Meydan okumaları sever ve bu onun için ekstra bir motivasyon sebebidir. Galatasaray'da Osimhen ile iyi bir ikili oluşturacaklarını, Nijeryalı oyuncuyu besleyeceğini düşünüyorum."