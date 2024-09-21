Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi flaş Roland Sallai yorumu!
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da yeni transfer Sallai için Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken yorumlar geldi. İşte Macar basınının Sallai sözleri... GS SPOR HABERLERİ
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"Sallai takım sisteminde yerini çok hızlı bulabilecek bir oyuncu ve bunun altından kalkabilecek potansiyali var" dedi.
'Osimhen ile iyi ikili olurlar'
Macaristan'ın günlük spor gazetesi Nemzetisport'tan Karoly Por da şunları söyledi; "Sallai çok dinamik, hızlı ve çok zeki bir oyuncu. Meydan okumaları sever ve bu onun için ekstra bir motivasyon sebebidir. Galatasaray'da Osimhen ile iyi bir ikili oluşturacaklarını, Nijeryalı oyuncuyu besleyeceğini düşünüyorum."
"Sarı-kırmızılılar sürekli hücumu düşünen bir takım olduğu ve o da tam bir hücum futbolcusu olduğu için burada aradığı atak fırsatlarını bulacağını, Galatasaray'da başarılı olacağını düşünüyorum."
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