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Haberler Fenerbahçe

Servet Çetin'den Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi flaş yorum!

Futbolculuk döneminde ülkemizde hem Fenerbahçe hem de Galatasaray forması giyen şimdiler de ise teknik direktör olarak kariyerini sürdüren Servet Çetin'den Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi flaş analiz geldi. İşte Çetin'in sözleri... FB - GS HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 16:17
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Servet Çetin'den Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi flaş yorum!

Süper Lig'de en son Sivasspor'un teknik direktörlüğünü yapmış olan Servet Çetin, Milliyet'e özel açıklamalarda bulundu. Futbolculuk kariyerinde hem Galatasaray hem Fenerbahçe forması giyen Servet Çetin, derbi ile ilgili yorumlar yaptı.

Servet Çetin'den Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi flaş yorum!

Servet Çetin'in açıklamaları şu şekilde:

İki takımı da teknik taktik açısından da değerlendirmek durumundayım. Fenerbahçe'den başlayalım. Fenerbahçe geçen seneden beri stoper konusunu oturtamadı. Çağlar daha çok forma şansı buluyor ancak hep yanındaki değişiyor. Bir sıkıntı Fenerbahçe adına bu. Osayi sakat ama Mert ve Oostervolde var. Savunma olarak Mert'in Oostervolde'nin daha eksikleri var tabii. Osayi'nin çabukluğu ve dinamikliği Mert'ten daha iyi. Mert'in de oyun bilgisi, milli takımda oynaması, hücuma katkısı çok fazla. Şunu söyleyeyim, savunma anlamındaki o stoper ikilisi Fenerbahçe tam oturtamadı.

Servet Çetin'den Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi flaş yorum!

'G.SARAY'DA SAVUNMA FARKI'

Karşılıklı gidersem eğer Galatasaray'da Sanchez-Abdülkerim daha oturmuş bir transfer. Nelsson'da geldiği zaman sırıtmıyor. Galatasaray'da savunma farkını söyleyebilirim. Beklere geldiğimiz zaman Ferdi vardı gitti ancak Oosterwolde savunma anlamında daha etkili. Kostic henüz formda değil. Livakovic'e gelirsem müthiş bulamıyorum. Bir gün enteresan goller çıkartıyor bir gün acayip goller yiyor. Bana tam güven vermiyor ama iyi kaleci tabii ki. Muslera'yı zaten konuşmamıza gerek yok. Adamın yıllardır zaten belli bir performans sergiliyor.

Servet Çetin'den Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi flaş yorum!

"Galatasaray'ın beklerine gelince bu arada Jacobs savunma anlamında müthiş ancak büyük takımda oynuyorsanız hücumsal anlamda da etkili olmanız gerekiyor. Şu an bunu 1 maçlık yorumla yapıyorum. Zaman vermek lazım oyuncuya. Sağ beklerini yumuşak bir bek olarak görüyorum. Ona da çok fazla bonservis parası verilmiş. Hoca da herhalde tam randıman alamadığı için şu an Kaan'ı değerlendiriyor."

Servet Çetin'den Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi flaş yorum!

'VERİLEN BONSERVİSE GÖRE ŞU AN YETERLİ DEĞİL'

Orta sahaları kıyaslayacak olursak Galatasaray'da olmazsa olmaz Torreira. Fenerbahçe'de bence İsmail. Amrabat'ta olabilir ama bence İsmail. Bu iki oyuncu da iki takımın savunma yükünü çeken oyuncular. İkisinden birisi çıktığı zaman bence savunma anlamında takımlar büyük problem yaşarlar. Öteki taraftan Galatasaray'da Sara oynuyor. Mertens 10 numarada oynuyor. Sara müthiş bir oyuncu. Ancak verilen bonservise göre şu an verilen performans yeterli değil.

Servet Çetin'den Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi flaş yorum!

"Kerem şu anda Sara'nın verdiği performansı fazlasıyla verebilirdi. Ancak transfer olduğu için Kerem gitti tabii. Ben olsam Kerem'i oynatırdım. Ancak yüksek bir bonservis miktarına gitti. İşte bazen böyle kulüp dinamikleri var. Sara için de kötü oyuncu demiyorum ama şu an verilen bonservisi karşılayan bir performans göstermiyor."

Servet Çetin'den Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi flaş yorum!

Bu orta saha Galatasaray için yeterli çünkü Mertens cidden çok etkili. Bütün oyunun dengesini bozan, zorlayan oyuncu Mertens. Fenerbahçe'de de Fred. Syzmanski'yi çok beğeniyorum, yetenekli bir oyuncu ama kendisindeki yeteneği bence henüz veremedi. Fazlasını vermesi gerekiyor. Fenerbahçe'de yüksek ihtimal İsmail, Fred, Syzmanski olabilir.

Servet Çetin'den Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi flaş yorum!

'MAXIMIN'İN ÇOK ETKİLİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Maximin'in çok etkili olacağını düşünüyorum. Çünkü topu alıp rakibinin üzerine giden adam eksiltebilen özelliği çok fazla var. O yüzden bu maçta fark yaratabilir. Santrfora gelirsek Osimhen çok büyük bir avantaj. Savunma oynayan oyuncular için çok büyük bir problem. Savunma oyuncusu topu aldım benim hakimiyetimde dediği anda ayağını sokar.

Servet Çetin'den Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi flaş yorum!

"Çağlar ve oynarsa Becao'nun çekineceği bir oyuncu. Barış sağda oynarsa Oosterwolde'ye karşı oynayacak. Oostervolde buna karşılık verebilir. O fizik gücü var. Solda oynarsa Mert gelecek karşısına. Mert'e üstünlük sağlayabilir Barış. Oostervolde'ye nazaran Mert daha yumuşak bir oyuncu. Bunlar fark yaratabilir. Ancak benim görüşüm hocaların yapacağı değişikliklerin fark yaratabileceği şeklinde. Öncesinde konuşmak kolay tabii ama benim görüşüm bu şekilde."

Servet Çetin'den Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi flaş yorum!

'MOURİNHO ÇOK GOL ATMAK İSTEYECEKTİR'

Yüzde 51'i ben beraberliğe veriyorum. Maça çıkan kadroları görünce daha net bir şey söyleyebilirim ama tabii ki. Çift santrforla çıkarlarsa yanlış bir şey söylemek istemem. Mourinho az gol yiyip çok gol atmak isteyecektir. İçeride oynadığınız için de biraz risk almak gerekecektir. Ama risk alırlar mı onu bilemeyeceğim. Çok iyi ayaklar var. İki takım da gole oynarsa çok zevkli olur.

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