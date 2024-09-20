Servet Çetin'den Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi flaş yorum!

Süper Lig'de en son Sivasspor'un teknik direktörlüğünü yapmış olan Servet Çetin, Milliyet'e özel açıklamalarda bulundu. Futbolculuk kariyerinde hem Galatasaray hem Fenerbahçe forması giyen Servet Çetin, derbi ile ilgili yorumlar yaptı.

Servet Çetin'in açıklamaları şu şekilde: İki takımı da teknik taktik açısından da değerlendirmek durumundayım. Fenerbahçe'den başlayalım. Fenerbahçe geçen seneden beri stoper konusunu oturtamadı. Çağlar daha çok forma şansı buluyor ancak hep yanındaki değişiyor. Bir sıkıntı Fenerbahçe adına bu. Osayi sakat ama Mert ve Oostervolde var. Savunma olarak Mert'in Oostervolde'nin daha eksikleri var tabii. Osayi'nin çabukluğu ve dinamikliği Mert'ten daha iyi. Mert'in de oyun bilgisi, milli takımda oynaması, hücuma katkısı çok fazla. Şunu söyleyeyim, savunma anlamındaki o stoper ikilisi Fenerbahçe tam oturtamadı.