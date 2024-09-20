Servet Çetin'den Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi flaş yorum!
Futbolculuk döneminde ülkemizde hem Fenerbahçe hem de Galatasaray forması giyen şimdiler de ise teknik direktör olarak kariyerini sürdüren Servet Çetin'den Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi flaş analiz geldi. İşte Çetin'in sözleri... FB - GS HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
"Galatasaray'ın beklerine gelince bu arada Jacobs savunma anlamında müthiş ancak büyük takımda oynuyorsanız hücumsal anlamda da etkili olmanız gerekiyor. Şu an bunu 1 maçlık yorumla yapıyorum. Zaman vermek lazım oyuncuya. Sağ beklerini yumuşak bir bek olarak görüyorum. Ona da çok fazla bonservis parası verilmiş. Hoca da herhalde tam randıman alamadığı için şu an Kaan'ı değerlendiriyor."
'VERİLEN BONSERVİSE GÖRE ŞU AN YETERLİ DEĞİL'
Orta sahaları kıyaslayacak olursak Galatasaray'da olmazsa olmaz Torreira. Fenerbahçe'de bence İsmail. Amrabat'ta olabilir ama bence İsmail. Bu iki oyuncu da iki takımın savunma yükünü çeken oyuncular. İkisinden birisi çıktığı zaman bence savunma anlamında takımlar büyük problem yaşarlar. Öteki taraftan Galatasaray'da Sara oynuyor. Mertens 10 numarada oynuyor. Sara müthiş bir oyuncu. Ancak verilen bonservise göre şu an verilen performans yeterli değil.
"Kerem şu anda Sara'nın verdiği performansı fazlasıyla verebilirdi. Ancak transfer olduğu için Kerem gitti tabii. Ben olsam Kerem'i oynatırdım. Ancak yüksek bir bonservis miktarına gitti. İşte bazen böyle kulüp dinamikleri var. Sara için de kötü oyuncu demiyorum ama şu an verilen bonservisi karşılayan bir performans göstermiyor."
Bu orta saha Galatasaray için yeterli çünkü Mertens cidden çok etkili. Bütün oyunun dengesini bozan, zorlayan oyuncu Mertens. Fenerbahçe'de de Fred. Syzmanski'yi çok beğeniyorum, yetenekli bir oyuncu ama kendisindeki yeteneği bence henüz veremedi. Fazlasını vermesi gerekiyor. Fenerbahçe'de yüksek ihtimal İsmail, Fred, Syzmanski olabilir.
'MAXIMIN'İN ÇOK ETKİLİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'
Maximin'in çok etkili olacağını düşünüyorum. Çünkü topu alıp rakibinin üzerine giden adam eksiltebilen özelliği çok fazla var. O yüzden bu maçta fark yaratabilir. Santrfora gelirsek Osimhen çok büyük bir avantaj. Savunma oynayan oyuncular için çok büyük bir problem. Savunma oyuncusu topu aldım benim hakimiyetimde dediği anda ayağını sokar.
"Çağlar ve oynarsa Becao'nun çekineceği bir oyuncu. Barış sağda oynarsa Oosterwolde'ye karşı oynayacak. Oostervolde buna karşılık verebilir. O fizik gücü var. Solda oynarsa Mert gelecek karşısına. Mert'e üstünlük sağlayabilir Barış. Oostervolde'ye nazaran Mert daha yumuşak bir oyuncu. Bunlar fark yaratabilir. Ancak benim görüşüm hocaların yapacağı değişikliklerin fark yaratabileceği şeklinde. Öncesinde konuşmak kolay tabii ama benim görüşüm bu şekilde."
'MOURİNHO ÇOK GOL ATMAK İSTEYECEKTİR'
Yüzde 51'i ben beraberliğe veriyorum. Maça çıkan kadroları görünce daha net bir şey söyleyebilirim ama tabii ki. Çift santrforla çıkarlarsa yanlış bir şey söylemek istemem. Mourinho az gol yiyip çok gol atmak isteyecektir. İçeride oynadığınız için de biraz risk almak gerekecektir. Ama risk alırlar mı onu bilemeyeceğim. Çok iyi ayaklar var. İki takım da gole oynarsa çok zevkli olur.
DİĞER