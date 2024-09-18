Galatasaray'da Gaziantep maçına Barış Alper Yılmaz damga vurdu. Sarı-kırmızılıların jokeri, 11. dakikada gol perdesini açıp, rekorları parçaladı. Mertens'in pasıyla ceza sahası ön çizgisi üzerinde sırtı kaleye dönük şekilde topla buluşan BAY 53, şık bir şekilde dönerek şutunu çekti ve ağları sarstı. Bu golle Barış Alper Yılmaz, profesyonel kariyerinde ilk kez üst üste dört lig maçında gol attı. 2-1'lik Konyaspor, 5-1'lik Adana Demirspor ve 5-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetlerinden sonra Gaziantep FK zaferinde de fileleri havalandırdı. Maça sağ açıkta başlayıp sonra sol kanada geçen 24 yaşındaki genç yıldız, Batshuayi'nin galibiyeti perçinleyen golünde de asisti yapan isim oldu. Barış Alper Yılmaz, bu sezon forma giydiği 9 karşılaşmada 4 gol, 1 asistle bu sezon da Galatasaray'ın itici gücü olacağını gösterdi.