Tek sorumlu Cenk Ergün mü?

Galatasaray'da çok eleştirilen Cenk Ergün, transferin son gününde istifasını sunmuştu. 2017-2018 sezonunda maliyeti yüksek oyuncular aldığı belirtilen ve daha sonra aktif görevde olmayan Ergün, bu dönemde de benzer eleştirilerle karşılaştı. Galatasaray'da Ergün'lü ve Ergün'süz döneme göz atınca ilginç rakamlar ortaya çıktı. 2017-2018'de 43 milyon euro harcanan oyuncuların, yaklaşık 30 milyon euro bonservis kazandırması dikkat çekti. Ardından Fatih Terim göreve gelince aktif görevi olmayan Ergün'ün yokluğunda FFP sebebiyle daha dengeli harcamalar yapıldı. Aslan, 2021- 2022'den sonra yine açıldı. 30 milyon euro harcandı. Yatırımın karşılığı Boey satışıyla çıkartıldı. Erden Timur'un olduğu iki yılda bonservise 79 milyon euro gitti. İki şampiyonluk gelse de bazı yıldızlar bekleneni veremedi. Gelen 31 oyuncunun 20'si ayrıldı ve kasaya yaklaşık 25 milyon euro girdi. Bu sezon da 40 milyon euro harcandı. Gözler, yatırımın karşılığını almaya çevrildi.