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Haberler Galatasaray

Galatasaray - Slavia Prag maçı CANLI İZLE | UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi CANLI MAÇ

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. Tur ilk maçında Slavia Prag'ı konuk ediyor. Çekya temsilcisi karşısında avantaj için sahaya çıkan temsilcimiz, tur atlaması halinde Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Ana Maria Terteleac yönetiyor. Galatasaray Petrol Ofisi - Slavia Prag maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 19:54
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Galatasaray - Slavia Prag maçı CANLI İZLE | UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi CANLI MAÇ

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. Tur ilk maçında Slavia Prag'ı konuk ediyor. Çekya temsilcisi karşısında avantaj için sahaya çıkan temsilcimiz, tur atlaması halinde Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.

GALATASARAY PETROL OFİSİ - SLAVIA PRAG MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Gamze Nur, Ecem, Eda, J. Jackmon, Benan, Ecem Esen, Arzu, Ebru, M. Usme, K. Bakarandze, A. Staskova

Slavia Prag: Votikova, Bendova, Kosikova, Bartovicova, Annest, Polcarova, Surnovska, Krejcirikova, Svitkova, Vesela, Szewieczkova

Galatasaray Petrol Ofisi - Slavia Prag maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GALATASARAY PETROL OFİSİ - SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Petrol Ofisi - Slavia Prag maçı 19 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma, ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

GALATASARAY PETROL OFİSİ - SLAVİA PRAG MAÇI canlı izle

RUMEN HAKEM YÖNETİYOR

Maçı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ana Maria Terteleac yönetiyor. Terteleac'ın yardımcılığını Michaela Tepusa ve Roxana Ivanov yapıyor.

Galatasaray Petrol Ofisi ilk turda Racing Union'u 4-1, Kazakistan ekibi BIIK Shymkent'i ise 5-0 yenerek adını bir sonraki tura yazdırdı. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı ilk maçını da 11-0'lık farklı skorla kazanmayı bilmişti.

Slavia Prag ise yerel ligine dört maçta dört galibiyetle başladı ve 12 puanla zirvede bulunuyor. Rövanş maçı ise 25 Eylül Çarşamba günü Prag'da oynanacak.

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