Maskeli Beşler

Galatasaray, Süper Lig'de şov yapmaya devam ediyor... Milli ara öncesinde Adana Demirspor'u 5 golle geçen sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor'a da aynı tarifeyi uyguladı. Victor Osimhen'in Galatasaray formasıyla sahaya çıktığı ilk maçta sahada adeta ısıran bir oyuncu grubu vardı. Sanchez'in 3. dakikada perdeyi açtığı gecede 25'te Osimhen'in kafasıyla dokunuş yaptığı top Rizespor ağlarıyla buluştu ve fark ikiye çıktı.

DERBİ ÖNCESİ HEDEF 5'TE 5

İlk iki golde ortayı yapan Sara, bu kez 49'da nefis vuruşuyla durumu 3-0 yaptı. Mertens ile Barış Alper'in sahne aldığı gecede, 5-0 kazanan ve sayısız fırsata giren Galatasaray daha büyük farkı da kaçırdı. Süper Lig'de 4. maçını da kazanan sarı-kırmızılılar, 12 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Aslan'ın sıradaki rakibi ise Gaziantep FK olacak. Aslan, salı günü erteleme maçında konuk edeceği rakibini devirerek Fenerbahçe derbisini öncesi 5'te 5'i hedefliyor.

TALİHSİZ ALİKULOV

Çaykur Rizespor'un, Özbek futbolcusu Husniddin Alikulov, beyin sarsıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Osimhen ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan 25 yaşındaki futbolcunun yerine 38. dakikada Hadziahmetovic oyuna girdi.

6'ŞAR DEĞİŞİKLİK SÜRPRİZİ!

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında Rizesporlu Alikulov "kafa travması" nedeniyle oyundan çıktığı için her iki takıma da toplamda 6 oyuncu değişikliği hakkı tanındı. IFAB'ın duyurduğu yeni kuralın uygulaması yerel federasyonlara bırakılıyor. TFF'nin talimatlarında henüz yer almasa da hakemlere uygulama talimatı verilmişti. Bu kural ilk kez Ümraniyespor- Fatih Karagümrük maçında görülmüştü.

ASİSTAN TORREİRA!

Maçın en iyi isimlerinden olan Lucas Torreira, Mertens'in golünde servis yapan isim oldu. Kendi çaldığı topu Belçikalı yıldıza aktaran Uruguaylı oyuncu, bu sezon ikinci asistini yaptı. Torreira, Hatay karşısında da gol pası vermişti

BARIŞ SERİYE BAĞLADI

Barış Alper Yılmaz fırtınası hız kesmiyor... Çaykur Rizespor karşısında kapanışı yapan genç yıldız, üst üste üçüncü maçını da boş geçmemiş oldu. Barış daha önce Konyaspor ve Adana Demirspor maçlarında 1'er gol atmıştı.

YUSUF DEMİR ISINIYOR

Okan Buruk'un bu sezon forma şansı vermeyi planladığı Yusuf Demir, Çaykur Rizespor maçında da süre buldu. 83'te oyuna giren genç oyuncu, bu sezon ikinci kez oynadı. Yusuf Adana Demir maçında da süre almıştı.

METİN OKTAY ANILDI

Taraftarlar "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay'ı ölümünün 33. yılında statta da andı. 'Seni sevenleri bir kez üzdün', 'Senin gibi Cimbomluyu unutur mu bu taraftar?' yazılarının bulunduğu pankartları stadın farklı bölgelerine astı.

TARAFTAR SOV YAPTI

Galatasaraylı taraftarlar, Çaykur Rizespor maçına yoğun ilgi gösterdi. Son iki sezondur iç saha maçlarına 40 bin ortalamanın üzerinde seyirci çeken Galatasaray, Çaykur Rizespor karşılaşmasında da taraftarının desteğini yakından hissetti. Galatasaraylı taraftarlar tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Saatler öncesinden Rams Park'a gelen sarı-kırmızılılar, 90 dakika boyunca inanılmaz bir destek verdi. Üst üste gelen goller sonrası tribünlerdeki coşku daha da arttı. İkinci yarıda ise adeta şova imza atıldı. Tribünlerde telefon ışıklarıyla görsel şölen yapıldı. Taraftarlar, mücadelenin ardından galibiyetin sevincini de oyuncularlar birlikte yaşadı.

NARİN ANILDI

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran unutulmadı. Tribündeki "Bir çocuk sadece saklambaç oynarken kaybolmalı" pankartı dikkat çekti.