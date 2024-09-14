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Haberler Galatasaray

Gabriel Sara: Çocukluğumdan beri çalışıyordum

Galatasaray'ın Rizespor'u evinde ağırladığı maçtan 3 puanla ayrılan sarı kırmızılılarda gözler, yeni transferlerin üzerindeydi. Bu isimlerden biri olan Gabriel Sara, maç sonrasında açıklamalarda bulundu. İşte söyledikleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 22:45 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 22:46
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Gabriel Sara: Çocukluğumdan beri çalışıyordum

Galatasaray'ın evinde Rizespor'u 5 - 0 yendiği maçın ardından sarı kırmızılıların yeni yıldızlarından biri olan Gabriel Sara, açıklamalarda bulundu. İşte maçta gösterdiği performans ile taraftarların takdirini toplayan Sara'nın maç sonrası ifadeleri...

"İLK GOLÜMÜ ATTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

"İlk golümü attığım için çok mutluyum. Takıma yardımcı olduğum için de mutluyum. Takım olarak da bugün çok iyi performans gösterdik."

"BUNA ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ ÇALIŞIYORUM"

"Hocanın benden istediklerine alışmaya çalışıyorum. Oyun içinde bazen değişiklikler oluyor. Rahat olduğum bir pozisyonda oynuyorum. Hoca ne isterse onu sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Duran topları hep çalışıyorum. Babam zaten bana yardımcı oluyordu. Duran topların çok önemli bir silah olduğunu söylüyordu. Buna çocukluğumdan beri çalışıyordum"

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