Yusuf Yazıcı'dan flaş transfer kararı! Beşiktaş ve Galatasaray...
Lille sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisi elinde olan Yusuf Yazıcı transfer döneminin gözde futbolcuları arasında gösteriliyordu. Yıldız oyuncunun menajeri Beşiktaş ve Galatasaray'ın oyuncu ile görüştüğünü ancak transferin gerçekleşmediğini belirtti. İşte detaylar...
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Yusuf Yazıcı geçen sezon Fransız ekibiyle çıktığı 42 maçta 12 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Burak Yılmaz, Zeki Çelik ile birlikte Lille'in tarihi şampiyonluğunda pay sahibi olan futbolcu, Trabzonspor'dan 18,5 milyon Euro bonservis karşılığında Fransa'ya transfer oldu.
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