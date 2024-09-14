Yusuf Yazıcı'dan flaş transfer kararı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Fransa Ligi takımlarından Lille ile sözleşmesi biten Yusuf Yazıcı'nın Beşiktaş ve Galatasaray ile görüştüğü ancak anlaşma olmadığı açıklandı.

Takvim'de yer alan haberde, 27 yaşındaki milli futbolcunun temsilcisi yaptığı açıklamada "Beşiktaş ve Galatasaray Yusuf ile çok ilgilendi ama o ikisini de reddetti.