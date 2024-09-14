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Haberler Beşiktaş

Yusuf Yazıcı'dan flaş transfer kararı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Lille sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisi elinde olan Yusuf Yazıcı transfer döneminin gözde futbolcuları arasında gösteriliyordu. Yıldız oyuncunun menajeri Beşiktaş ve Galatasaray'ın oyuncu ile görüştüğünü ancak transferin gerçekleşmediğini belirtti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 10:18
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Yusuf Yazıcı'dan flaş transfer kararı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Fransa Ligi takımlarından Lille ile sözleşmesi biten Yusuf Yazıcı'nın Beşiktaş ve Galatasaray ile görüştüğü ancak anlaşma olmadığı açıklandı.

Yusuf Yazıcı'dan flaş transfer kararı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Takvim'de yer alan haberde, 27 yaşındaki milli futbolcunun temsilcisi yaptığı açıklamada "Beşiktaş ve Galatasaray Yusuf ile çok ilgilendi ama o ikisini de reddetti.

Yusuf Yazıcı'dan flaş transfer kararı! Beşiktaş ve Galatasaray...

İki takımla da görüşme olmadı çünkü Yusuf, Türkiye'de oynamayı düşünmüyor" ifadelerini kullandı.

Yusuf Yazıcı'dan flaş transfer kararı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Yusuf Yazıcı geçen sezon Fransız ekibiyle çıktığı 42 maçta 12 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Yusuf Yazıcı'dan flaş transfer kararı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Burak Yılmaz, Zeki Çelik ile birlikte Lille'in tarihi şampiyonluğunda pay sahibi olan futbolcu, Trabzonspor'dan 18,5 milyon Euro bonservis karşılığında Fransa'ya transfer oldu.

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