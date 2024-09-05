Süper Mario

Beşıktaş yönetimi ve taraftarlar Joao Mario'nun takıma dahil olması nedeniyle oldukça rahatlamış görünüyorlar. Nasıl olmasınlar. Siyah beyazlılar çok önemli bir transferi daha gerçekleştirdiler. Onun için şöyle konuşuluyor; Eksiksiz bir oyuncu, mükemmel bir tutumu olan mükemmel bir sporcu. Her zaman motive ve çok profesyonel. Etrafındaki oyuncuların daha iyi olmasını sağlar. Topu kaybetmez, doğru kararlar verir.

INTER DÖNEMİ

Jurgen Kloop'lu Liverpool gibi ünlü takımlar istedi. O İnter'i tercih etti. İnter'in Teknik Patronu Spaletti ve Seri A'nın oyun sistemi Mario'nun özelliklerine uymadı. Buradaki kariyerini kendini bulamamak ile oyundaki rolünü tam oturtamamak arasında git geller yaşayarak bitirdi. Bazı futbolcular ve hocaları onun için 'Serie A'nın taktiksel düzenine ve İtalya'ya uyum gösteremedi' diye görüş belitti.

KİRALIK KARİYERİ

Marıo kiralık olarak West Ham'ın yolunu tutuyor. Premier Lig her oyuncu için zor bir lig. Mario da alışma sürecine takılıyor. Fakat uyum süreci bittiğinde ise sık sık forma şansı buluyor. West Ham yönetimi satın almak istese de o kalmak istemiyor. L. Moskova'ya kiralık gidiyor. Rusya şartları da istediği gibi olmuyor. En son kiralık gittiği takım S. Lizbon oluyor. Uzun zaman sonra bir huzur buluyor sistemin parçası oluyor. Sürekli forma şansı buluyor. Şampiyonluk ve lig kupası sevinci yaşıyor.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Beşıktaş, Portekiz'in Benfica kulübü ile Joao Mario'nun geçici transferi için anlaşmaya varıldığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Joao Mario'nun satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Benfica kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Mario'ya şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." denildi. Joau, geçen yıl Benfica formasıyla tüm kulvarlarda 51 maçta 13 gole katkı yaptı.