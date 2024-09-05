Haberler Beşiktaş

Süper Mario

Beşiktaş’ta kreatiflik, oyun kurma, topla oyun liderliği Rafa Silva’ya kalabiliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Mario

Beşıktaş yönetimi ve taraftarlar Joao Mario'nun takıma dahil olması nedeniyle oldukça rahatlamış görünüyorlar. Nasıl olmasınlar. Siyah beyazlılar çok önemli bir transferi daha gerçekleştirdiler. Onun için şöyle konuşuluyor; Eksiksiz bir oyuncu, mükemmel bir tutumu olan mükemmel bir sporcu. Her zaman motive ve çok profesyonel. Etrafındaki oyuncuların daha iyi olmasını sağlar. Topu kaybetmez, doğru kararlar verir.

INTER DÖNEMİ

Jurgen Kloop'lu Liverpool gibi ünlü takımlar istedi. O İnter'i tercih etti. İnter'in Teknik Patronu Spaletti ve Seri A'nın oyun sistemi Mario'nun özelliklerine uymadı. Buradaki kariyerini kendini bulamamak ile oyundaki rolünü tam oturtamamak arasında git geller yaşayarak bitirdi. Bazı futbolcular ve hocaları onun için 'Serie A'nın taktiksel düzenine ve İtalya'ya uyum gösteremedi' diye görüş belitti.

KİRALIK KARİYERİ

Marıo kiralık olarak West Ham'ın yolunu tutuyor. Premier Lig her oyuncu için zor bir lig. Mario da alışma sürecine takılıyor. Fakat uyum süreci bittiğinde ise sık sık forma şansı buluyor. West Ham yönetimi satın almak istese de o kalmak istemiyor. L. Moskova'ya kiralık gidiyor. Rusya şartları da istediği gibi olmuyor. En son kiralık gittiği takım S. Lizbon oluyor. Uzun zaman sonra bir huzur buluyor sistemin parçası oluyor. Sürekli forma şansı buluyor. Şampiyonluk ve lig kupası sevinci yaşıyor.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Beşıktaş, Portekiz'in Benfica kulübü ile Joao Mario'nun geçici transferi için anlaşmaya varıldığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Joao Mario'nun satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Benfica kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Mario'ya şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." denildi. Joau, geçen yıl Benfica formasıyla tüm kulvarlarda 51 maçta 13 gole katkı yaptı.

Cimbom'a Portekizli maestro!
G.Saray'dan dünyada konuşulacak bir hamle daha!
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray taraftarından yönetime büyük tepki! Sosyal medya ayağa kalktı: Tam 5 yıldız ayrıldı, yerleri dolmadı…
Narin Güran'ın arkadaşının ifadesi olayın seyrini değiştirdi! Sır 12 dakikada ne oldu?
Oliveira için büyük tepki!
Ballon d'Or adayları açıklandı! Milli yıldız da listede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş kadrosunu UEFA'ya bildirdi! Beşiktaş kadrosunu UEFA'ya bildirdi! 01:05
Beşiktaş kadrosunu UEFA'ya bildirdi! Beşiktaş kadrosunu UEFA'ya bildirdi! 00:56
G.Saray'dan dünyada konuşulacak bir hamle daha! G.Saray'dan dünyada konuşulacak bir hamle daha! 00:20
G.Saray'da o isimle yollar ayrıldı! G.Saray'da o isimle yollar ayrıldı! 00:19
Cimbom'a transferde üzen haber! Cimbom'a transferde üzen haber! 00:19
Ballon d'Or adayları açıklandı! Milli yıldız da listede Ballon d'Or adayları açıklandı! Milli yıldız da listede 00:19
Daha Eski
Aboubakar'dan flaş karar! Yeni adresi... Aboubakar'dan flaş karar! Yeni adresi... 00:19
G.Saray'dan yıldız isme son teklif! G.Saray'dan yıldız isme son teklif! 00:19
İşte Osimhen transferinin maliyeti! İşte Osimhen transferinin maliyeti! 00:19
Beşiktaş transferi duyurdu! Beşiktaş transferi duyurdu! 00:19
Osimhen ve Özbek'ten imza sonrası açıklama! Osimhen ve Özbek'ten imza sonrası açıklama! 00:19
Napoli'den Osimhen için flaş açıklama! Sözleşmesi... Napoli'den Osimhen için flaş açıklama! Sözleşmesi... 00:19