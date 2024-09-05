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Oxlade-Chemberlain ve Amertey’e kulüp aranıyor

Beşıktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadro bildirimine 13 saat kaldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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Oxlade-Chemberlain ve Amertey’e kulüp aranıyor

Beşıktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadro bildirimine 13 saat kaldı. Siyah beyazlı yöneticiler Chamberlain ve Amertey'e kiralık gidebilecekleri bir kulüp arıyor. Eldeki yabancıları yollayın takımın eksik bölgelerine takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, Amertey için maaşının yüzde 75'ini ödemeye hazır. Amertey ve Menajeri Max Bielefeld Beşiktaş'tan gidersek daha yüksek bir ücret isteriz açıklaması yöneticilerde şok etkisi yaptı. Aboubakar'ın da transfer tekliflerini geri çevirmesi, istediğim rakam olmazsa Beşiktaş'tan ayrılmam demesi Beşiktaşlı kurmayları kara kara düşündürüyor.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışıldığı belirtildi. Pas yaparak başlanan idmanın 5'e 2'nin ardından minyatür kaleyle tamamlandığı aktarıldı. Beşiktaş, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

ERSİN DESTANOĞLU RİZE YOLCUSU

Beşıktaş'ta yedek kulübüne mahkum olan Ersin Destanoğlu'na Rizespor talip oldu. Rizesporlu yöneticler, siyah beyazlılarla temasa geçti. Ersin Destanoğlu da Rizespor'a gitmeye sıcak bakıyor.Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'ta 111 karşılaşmada forma giydi. 136 kere kalesinde gol gören kaleci 37 maçta kalesini gole kapattı.

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