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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce istifa kararı aldı

Galatasaray’da yönetim kurulu, olağanüstü toplantı kararı aldı. Sarı kırmızılıların yönetim kurulu üyesi Ali Yüce'nin istifa edeceği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 18:38
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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce istifa kararı aldı

Galatasaray'da yönetim kurulu, olağanüstü toplantı kararı aldı. Yönetim kurulu üyelerinden Ali Yüce'nin toplantı öncesinde istifa ettiği ve istifasını resmi olarak sunacağı öğrenildi.

Young Boys ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu'nda elenerek Devler Ligi'ne veda eden Galatasaray'da yönetim kurulu tarafından olağanüstü toplantı kararı alındı. Toplantının öncesinde ise Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce istifa etti. RAMS Park'ta devam eden toplantıda Ali Yüce'nin istifasını resmi olarak sunması bekleniyor. Öte yandan sarı-kırmızılılarda birkaç yöneticinin daha istifa edeceği iddia edildi.

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