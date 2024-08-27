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İşte Galatasaray'ın maçının ardından güncel UEFA ülke puanımız!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında Young Boys'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar ilk maçtan ise 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. İşte bu maçların ardından UEFA güncel puanımız ve sıralamamız...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 00:10 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 00:23
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İşte Galatasaray'ın maçının ardından güncel UEFA ülke puanımız!

UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçında Galatasaray, Young Boys'u konuk etti.

İşte Galatasaray'ın maçının ardından güncel UEFA ülke puanımız!

Bu mücadeleyi 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, toplam 4-2'lik skorla Devler Ligi'ne veda etmiş oldu.

İşte Galatasaray'ın maçının ardından güncel UEFA ülke puanımız!

Bu karşılaşmanın ardından güncel ülke puanımız...

İşte Galatasaray'ın maçının ardından güncel UEFA ülke puanımız!

1- İNGİLTERE: 89,303

İşte Galatasaray'ın maçının ardından güncel UEFA ülke puanımız!

2- İTALYA: 79,168

İşte Galatasaray'ın maçının ardından güncel UEFA ülke puanımız!

3- İSPANYA: 74,132

İşte Galatasaray'ın maçının ardından güncel UEFA ülke puanımız!

4- ALMANYA: 71,785

İşte Galatasaray'ın maçının ardından güncel UEFA ülke puanımız!

5- FRANSA: 58,236

İşte Galatasaray'ın maçının ardından güncel UEFA ülke puanımız!

5- HOLLANDA: 54,733

İşte Galatasaray'ın maçının ardından güncel UEFA ülke puanımız!

7- PORTEKİZ: 50,316

İşte Galatasaray'ın maçının ardından güncel UEFA ülke puanımız!

8- BELÇİKA: 44,200

İşte Galatasaray'ın maçının ardından güncel UEFA ülke puanımız!

9- ÇEKYA: 37,050

İşte Galatasaray'ın maçının ardından güncel UEFA ülke puanımız!

10- TÜRKİYE: 35,600

İşte Galatasaray'ın maçının ardından güncel UEFA ülke puanımız!

11- NORVEÇ: 31,250

İşte Galatasaray'ın maçının ardından güncel UEFA ülke puanımız!

12- İSRAİL: 30,375

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