İşte Galatasaray'ın maçının ardından güncel UEFA ülke puanımız!
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında Young Boys'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar ilk maçtan ise 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. İşte bu maçların ardından UEFA güncel puanımız ve sıralamamız...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 00:10 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 00:23
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1- İNGİLTERE: 89,303
2- İTALYA: 79,168
3- İSPANYA: 74,132
4- ALMANYA: 71,785
5- FRANSA: 58,236
5- HOLLANDA: 54,733
7- PORTEKİZ: 50,316
8- BELÇİKA: 44,200
9- ÇEKYA: 37,050
10- TÜRKİYE: 35,600
11- NORVEÇ: 31,250
12- İSRAİL: 30,375
13- AVUSTURYA: 29,700
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