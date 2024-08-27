Young Boys'un hocasından Galatasaray için "zor rakip" sorusuna yanıt!

Galatasaray karşısında ilk maçı 3-2 ikinci maçı da 1-0 kazanarak Devler Ligi bileti alan Young Boys'un teknik direktörü Patrick Rahmen mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin "Eşleşme öncesi Galatasaray için 'Play-of turundaki en zorlu rakiple karşılaşacağız' açıklamasını yapmıştınız. 2 maçın ardından aynı düşünceleriniz devam ediyor mu?" sorusuna tecrübeli teknik adamın yanıtı şöyle oldu:

"Evimizde ve deplasmanda Galatasaray karşısında son derece etkileyici bir performans sergiledik. Son haftalarda sergilediğimiz tavırla gurur duyuyorum. Son 2 maçtaki performansımız da beni çok sevindirdi. İlk maçtaki pozisyon kalitemiz oldukça fazlaydı. İki maçta da alınan sonuçları hak ettiğimizi düşünüyorum. Galatasaray; sahadaki 11'ine, futbol niteliklerine ve deneyimlerine bakınca bizim için üst düzey bir rakipti. Çok büyük bir iş başardık. Bu çekebileceğimiz en zorlu kuraydı."