TRANSFER HABERLERİ | Aslan aradığı sol beki Fransa'da buldu! L'Equipe'ten flaş iddia
Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıllardır sol bek pozisyonunda sorun yaşadığı biliniyor. Sol beke birçok oyuncu transfer eden ancak hiçbirinden memnun kalmayan Sarı-kırmızılılar sonunda aradığı sol beki Fransa'da buldu. İşte o oyuncu ve detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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L'Equipe'in haberine göre, Galatasaray bu transferin mümkün olup olmadığını öğrenmek istiyor.
Sarı-kırmızılılar, şu ana kadar ne oyuncuyla ne de kulübüyle herhangi bir temas kurmuş değil.
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