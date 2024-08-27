Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERLERİ | Aslan aradığı sol beki Fransa'da buldu! L'Equipe'ten flaş iddia

Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıllardır sol bek pozisyonunda sorun yaşadığı biliniyor. Sol beke birçok oyuncu transfer eden ancak hiçbirinden memnun kalmayan Sarı-kırmızılılar sonunda aradığı sol beki Fransa'da buldu. İşte o oyuncu ve detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 12:58
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MEHMET MERT ERENLER
TRANSFER HABERLERİ | Aslan aradığı sol beki Fransa'da buldu! L'Equipe'ten flaş iddia

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda, İsviçre temsilcisi Young Boys'u 3-2'nin rövanşında RAMS Park'ta ağırlayacak olan Galatasaray, rakibini yenerek Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Aslan aradığı sol beki Fransa'da buldu! L'Equipe'ten flaş iddia

Öte yandan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Aslan aradığı sol beki Fransa'da buldu! L'Equipe'ten flaş iddia

Yıllardır sol bek pozisyonunda sorun yaşayan Sarı-kırmızılılar, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre'de forma giyen Christopher Operi'yi gündemine aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Aslan aradığı sol beki Fransa'da buldu! L'Equipe'ten flaş iddia

L'Equipe'in haberine göre, Galatasaray bu transferin mümkün olup olmadığını öğrenmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Aslan aradığı sol beki Fransa'da buldu! L'Equipe'ten flaş iddia

Sarı-kırmızılılar, şu ana kadar ne oyuncuyla ne de kulübüyle herhangi bir temas kurmuş değil.

TRANSFER HABERLERİ | Aslan aradığı sol beki Fransa'da buldu! L'Equipe'ten flaş iddia

Christopher Operi'nin güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sakaryaspor - Amedspor maçı ne zaman? Sakaryaspor - Amedspor maçı ne zaman? 12:38
Galatasaray'da Icardi ayrılığı! Galatasaray'da Icardi ayrılığı! 12:26
Başakşehir - St Patricks | Maçı hangi kanalda? Başakşehir - St Patricks | Maçı hangi kanalda? 12:05
Göztepe'ye bir Brezilyalı daha geliyor! Göztepe'ye bir Brezilyalı daha geliyor! 11:16
Galatasaray Young Boys maçı yayın bilgileri! Galatasaray Young Boys maçı yayın bilgileri! 10:49
Fred'in reddettiği astronomik rakam! Fred'in reddettiği astronomik rakam! 10:47
Daha Eski
RAMS Başakşehir tur için sahaya çıkacak! RAMS Başakşehir tur için sahaya çıkacak! 10:34
Beşiktaş'ta o isim ülkesine dönüyor! Beşiktaş'ta o isim ülkesine dönüyor! 10:32
G.Saray'a Arjantinli sol bek piyangosu! G.Saray'a Arjantinli sol bek piyangosu! 10:31
Uduokhai Beşiktaş'ta! Uduokhai Beşiktaş'ta! 10:08
C.Ronaldo'dan flaş emeklilik açıklaması! C.Ronaldo'dan flaş emeklilik açıklaması! 09:39
G.Saray'da tarihi operasyon! 8 isim takımdan gönderiliyor G.Saray'da tarihi operasyon! 8 isim takımdan gönderiliyor 09:07