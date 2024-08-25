Avrupa ustası

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda Young Boys'a ilk maçta deplasmanda 3-2 kaybeden Galatasaray, gözünü rövanşa dikti. Salı akşamı evinde kritik bir mücadeleye çıkacak olan Aslan, Devler Ligi'nde olmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatındaki ilk sezonda turnuvada yer almayı hedefleyen sarı kırmızılılar, geçmişten bugüne dek tam 17 kez Avrupa'nın 1 numaralı kupasına katıldı. Turnuvanın logosunu oluşturan 8 yıldızdan biri olan Galatasaray, geleneği bozmak istemiyor.

SADECE 2 DEFA KATILAMADI

Sadece iki kez ön elemelerde elenene Galatasaray, 2008'de S.Bükreş'e, 2021'de de PSV'ye boyun eğmişti. Şampiyonlar Ligi'ne tam 8 kez direkt katıldı. Aslan, 9 kez de elemeler yoluyla Devler Ligi'nde dahil oldu. Türkiye'nin en fazla Devler Ligi'ne giden kulübü olan Galatasaray, Avrupa'da da en fazla katılım gösteren kulüplerden biri. 1992-93'ten beri isim ve format değişikliğine giden turnuvada yeni haliyle bir kez daha olmayı amaçlayan Aslan, Young Boys'u eley erek 18. kez Devler Ligi'ne katılmak istiyor.

TUR NASIL GELİR?

Young Boys'a ilk maçta 3-2 kaybeden Galatasaray, salı akşamı sahasında alacağı her türlü 2 ve daha farklı galibiyetlerde tur atlayacak. Tek farklı galibiyetlerde ise maç uzatmalara gidecek. Beraberlik ve tüm Young Boys galibiyetlerinde de temsilcimiz Galatasaray elenecek.

Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 17 kez yer alan Aslan, Young Boys'u eleyerek 18. kez turnuvaya adını yazdırmak istiyor. Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası'na da 10 kez katılmıştı.

ELEMELERDE 22 GALİBİYET

Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar ön elemelerde 33 maça çıkan Galatasaray, 22 galibiyet aldı. 7 kez beraberlik, 4 de mağlubiyet gören Aslan, 75 gol attı, 37 gol yedi. Sarı kırmızılılar elemelerde evinde 16 maça çıkarken sadece 1 kez yenildi. G.Saray, sözkonusu maçlarda 12 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

TARİHİ BAŞARILAR

Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde en fazla puan toplayan Türk takımı oldu. 2000-01 ve 2012-13 sezonlarında çeyrek finale kalan Galatasaray, 2001-02 ve 2013-14 sezonunda da gruplardan çıkarak bir üst tura yükseldi. Aslan, 17 kez katıldığı turnuvada 122 maçta 29 galibiyet, 31 beraberlik ve 62 mağlubiyet aldı.