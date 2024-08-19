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GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek: İlkay Gündoğan'ı yakından takip ediyoruz!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi yaşanıyor. Sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek Alman yıldızın hakkında konuştu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 21:07
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GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek: İlkay Gündoğan'ı yakından takip ediyoruz!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek transfer hakkında soruları yanıtladı.

Transfer konusunda gerekli görüşmelerin devam ettiğini söyleyen ve yapılacaklar konusunda konuşmanın sağlıklı olmayacağını belirten Özbek, "Transferde neler yapılacağı, transferin sağlıklı olması için pek konuşulmaz. Ama bu konuda çalışıyoruz. Galatasaray'ı daha güçlü hale getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. 2'de 2 yaptık, şampiyon takımı muhafaza ediyoruz. Sezon başında takımın performansını yorumlamak pek doğru olmaz. Birkaç hafta daha geçmesi lazım. Ondan sonra performansla ilgili düşüncelerimizi aktarmak daha doğru olur." açıklamasını yaptı.

Barcelona forması giyen yıldız futbolcu İlkay Gündoğan'la ilgili çıkan haberlerle ilgili de konuşan Özbek, şöyle devam etti:

"İlkay Gündoğan çok önemli bir futbolcu. Galatasaray da Türkiye'nin en önemli takımı. Konuşulması çok doğaldır. İlkay'ın şu anda Barcelona'dan net şekilde ayrılacağı ya da ayrıldığıyla ilgili bir durum yok. Dolayısıyla şu anda bu konuda yorum yapmanın faydası yok. Önce İlkay'ın durumunun belli olması lazım."

Özbek, İlkay Gündoğan'ın Barcelona'daki durumunu yakından takip edip etmedikleriyle ilgili olarak da "Tabii ki yakından takip ediyoruz." dedi.

TRT'nin UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Süper Kupa maçlarının yayınlarını 3 yıllığına almasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Özbek, şunları söyledi:

"TRT'yi tebrik etmek lazım. Avrupa'nın 3 önemli turnuvasının naklen yayınını yapacak. Şifresiz olması da önemli. Bu konuda TRT'yi tebrik etmeliyiz. Çarşamba günü Avrupa'da önemli bir maça çıkıp bir hafta sonra da rövanşını oynayacağız. Galatasaray'ın amacı Şampiyonlar Ligi'nde yer almak. Kurucumuz Ali Sami Yen'in bize gösterdiği hedef, Avrupalı takımları yenmek. Onun için de Galatasaray, bugüne kadar başarılı olmuştur, yeri her zaman Avrupa olmuştur. Şampiyonlar Ligi bizim yer almayı amaçladığımız en önemli organizasyondur. Gerekeni yapacağız ve bunun için çalışıyoruz."

"BU OLAYLAR GÜZEL OLAYLAR DEĞİL, GİDEREK DE TIRMANMA EĞİLİMİ GÖSTERİYOR"

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe mücadelesinde yaşanan olaylarla ilgili Galatasaray Kulübünün yaptığı açıklamaya da değinen Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Göreve geldiğimizden bu yana Türk futbolundaki kaotik ortamın bitmesi yönünde ifadeler kullandık. Hep itidal tavsiye ettik, bugün de aynı şeyi tavsiye ediyoruz. Bazı şeylerin sahalardan uzaklaşması lazım. Bu olaylar güzel olaylar değil, giderek de tırmanma eğilimi gösteriyor. Bütün takımların, bütün başkanların, yöneticilerin, herkesin buna 'Dur' diyecek niyette ve düşüncede olması lazım. Galatasaray olarak biz her zaman futbolun sahada kalması yönünde tavır gösterdik, aynı tavrı göstermeye devam edeceğiz. Benim dileğim herkesin ve bütün takımların aynı düşüncede olması."

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