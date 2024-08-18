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TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha'dan olay hareket! Galatasaray'ı sildi

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da Wilfried Zaha ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak futbolcudan olay bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı camiada oyuncunun bu hareketine karşılık büyük bir tepki söz konusu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha'dan olay hareket! Galatasaray'ı sildi

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Wilfried Zaha ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha'dan olay hareket! Galatasaray'ı sildi

Transfer görüşmelerinde bulunduğundan dolayı Hatay maçının ardından Konyaspor karşılaşmasının kadrosunda da yer almayan Fildişili yıldız Galatasaray'ı tamamen sildi.

TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha'dan olay hareket! Galatasaray'ı sildi

Takvim'in haberine göre; yönetime ayrılık talebini ileten 31 yaşındaki kanat oyuncusunun tüm futbolcuların bulunduğu Whatsapp grubundan da çıktığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha'dan olay hareket! Galatasaray'ı sildi

5 KULÜPLE GÖRÜŞÜYOR

Leicester City, Crystal Palace, Tottenham, Aston Villa ve Newcastle United ile adı anılan yıldız futbolcunun bir an önce Galatasaray'dan ayrılıp Ada'ya dönmek istediği de gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha'dan olay hareket! Galatasaray'ı sildi

İngiliz ekipleriyle yaptığı görüşmelerde Galatasaray'dan kazandığı yıllık 8 milyon Euro'yu isteyen Zaha'nın kazancı ülkedeki vergi sistemi nedeniyle yarı yarıya düşecek.

TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha'dan olay hareket! Galatasaray'ı sildi

Fildişili oyuncunun bu nedenden dolayı maaşını garanti olarak istediği ve kulüplerle bu talebi üzerinde görüşmelerde bulunduğu ifade ediliyor.

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