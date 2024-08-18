TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha'dan olay hareket! Galatasaray'ı sildi
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da Wilfried Zaha ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak futbolcudan olay bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı camiada oyuncunun bu hareketine karşılık büyük bir tepki söz konusu. İşte detaylar...
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5 KULÜPLE GÖRÜŞÜYOR
Leicester City, Crystal Palace, Tottenham, Aston Villa ve Newcastle United ile adı anılan yıldız futbolcunun bir an önce Galatasaray'dan ayrılıp Ada'ya dönmek istediği de gelen haberler arasında.
İngiliz ekipleriyle yaptığı görüşmelerde Galatasaray'dan kazandığı yıllık 8 milyon Euro'yu isteyen Zaha'nın kazancı ülkedeki vergi sistemi nedeniyle yarı yarıya düşecek.
Fildişili oyuncunun bu nedenden dolayı maaşını garanti olarak istediği ve kulüplerle bu talebi üzerinde görüşmelerde bulunduğu ifade ediliyor.
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