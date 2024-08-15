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Galatasaray'dan şaşırtan transfer! Beşiktaş'ta tutunamamıştı...

Galatasaray'da transfer operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Zaha ile yollarını ayırma kararı alan Cimbom, 31 yaşındaki futbolcunun alternatifini buldu. Sarı kırmızılıların, Beşiktaş'ın eski oyuncusu için harekete geçtiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 12:42
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Galatasaray'dan şaşırtan transfer! Beşiktaş'ta tutunamamıştı...

Trendyol Süper Lig'e 2-1'lik Hatayspor zaferiyle başlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan şaşırtan transfer! Beşiktaş'ta tutunamamıştı...

Sarı kırmızılılar lige 3 puanla başlamasının ardından transfer çalışmalarına yoğunlaştı.

Galatasaray'dan şaşırtan transfer! Beşiktaş'ta tutunamamıştı...

Cimbom'da bu hafta itibariyle transferde büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

Galatasaray'dan şaşırtan transfer! Beşiktaş'ta tutunamamıştı...

Yönetim, hem gelecek hem de gidecek oyuncularla ilgili yoğun bir dönem geçiriyor.

Galatasaray'dan şaşırtan transfer! Beşiktaş'ta tutunamamıştı...

Bu doğrultuda sarı kırmızılılarda ayrılığa en yakın isim Wilfried Zaha.

Galatasaray'dan şaşırtan transfer! Beşiktaş'ta tutunamamıştı...

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan deneyimli futbolcunun, kısa süre içinde takımdan ayrılması bekleniyor.

Galatasaray'dan şaşırtan transfer! Beşiktaş'ta tutunamamıştı...

Öte yandan Galatasaray, Zaha'nın ayrılması durumunda kanat için takviye arıyor.

Galatasaray'dan şaşırtan transfer! Beşiktaş'ta tutunamamıştı...

Bu doğrultuda sarı kırmızılıların hedefindeki ismin Beşiktaş'ın eski oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou olduğu iddia edildi.

Galatasaray'dan şaşırtan transfer! Beşiktaş'ta tutunamamıştı...

Geçen sezon Suudi Arabistan Ligi'nde Damac formasıyla giyen ve 15 gol, 5 asistle sezonun en iyi 11'ine seçilen 29 yaşındaki oyuncunun menajeriyle ilk temasın Cenk Ergün tarafından kurulduğu belirtildi.

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