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Galatasaray'a Hırvat maestro! Cimbom kiralamak istiyor

Orta alana bir hamle daha planlayan Galatasaray'ın Serie A ekibi Torino'da forma giyen Hırvat orta saha ile ilgilendiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı takımın 26 yaşındaki yıldızı kiralamak istediği ifade ediliyor. İşte o isim ve detaylar. (GALATASARAY TRANSFER HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 06:50
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Galatasaray'a Hırvat maestro! Cimbom kiralamak istiyor

Eksikleri gidermek adına Okan Buruk'un raporu doğrultusunda takviye arayışlarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Galatasaray'a Hırvat maestro! Cimbom kiralamak istiyor

Aslan'ın, İtalyan temsilcisi Torino'da forma giyen Hırvat orta saha oyuncusu Nikola Vlasic ile yakından ilgilendiği öğrenildi.

Galatasaray'a Hırvat maestro! Cimbom kiralamak istiyor

Cimbom'un henüz İtalyan ekibiyle bir temas kurmadığı ancak oyuncuyu kiralamak istediği de gelen haberler arasında.

Galatasaray'a Hırvat maestro! Cimbom kiralamak istiyor

Sarı-Kırmızılı takımın önümüzdeki günlerde Çizme ekibiyle temasa geçip Vlasic için teklifini iletmesi bekleniyor.

Galatasaray'a Hırvat maestro! Cimbom kiralamak istiyor

Yüksek top tekniği ve ceza sahası dışından etkili şutlarıyla ön plana çıkan yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon Torino formasıyla 35 maça çıktı.

Galatasaray'a Hırvat maestro! Cimbom kiralamak istiyor

26 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'a Hırvat maestro! Cimbom kiralamak istiyor

Hırvatistan formasıyla da 56 maça çıkan tecrübeli futbolcu ülkesi adına 8 gol kaydetti.

Galatasaray'a Hırvat maestro! Cimbom kiralamak istiyor

Güncel verile göre 10 milyon Euro değer biçilen yıldız oyuncunun İtalyan ekibiyle olan kontratı 2027'de sona erecek.

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