Galatasaray'a Hırvat maestro! Cimbom kiralamak istiyor
Orta alana bir hamle daha planlayan Galatasaray'ın Serie A ekibi Torino'da forma giyen Hırvat orta saha ile ilgilendiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı takımın 26 yaşındaki yıldızı kiralamak istediği ifade ediliyor. İşte o isim ve detaylar. (GALATASARAY TRANSFER HABERİ)
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Sarı-Kırmızılı takımın önümüzdeki günlerde Çizme ekibiyle temasa geçip Vlasic için teklifini iletmesi bekleniyor.
Yüksek top tekniği ve ceza sahası dışından etkili şutlarıyla ön plana çıkan yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon Torino formasıyla 35 maça çıktı.
26 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Hırvatistan formasıyla da 56 maça çıkan tecrübeli futbolcu ülkesi adına 8 gol kaydetti.
Güncel verile göre 10 milyon Euro değer biçilen yıldız oyuncunun İtalyan ekibiyle olan kontratı 2027'de sona erecek.
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