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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kapıda! Yeni adresi Premier Lig

Trendyol Süper Lig'e Hatayspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Önemli isimleri kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte gözler diğer yandan takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Cimbom'da yıldız isim, İngiltere Premier Lig'in yolunu tutmak üzere. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kapıda! Yeni adresi Premier Lig

Galatasaray'da Wilfried Zaha'nın geleceği netleşmeye başladı. İngiltere'de Leicester City tarafından çok istenen Fildişili yıldız, birçok Premier Lig kulübünün listesinde bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kapıda! Yeni adresi Premier Lig

Leicester City ise son 2 günde girişimlerini hızlandırarak Galatasaray'la görüşmelerini sürdürdü. İki kulübün prensip anlaşmasına vardığı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kapıda! Yeni adresi Premier Lig

İngiliz ekibi, Zaha için tekliflerini sıklaştırıp, 7 milyon euro'luk bir bütçe hazırladı. Deneyimli yıldızın hem maaşını karşılamak isteyen İngiliz kulübü hem de kiralama bedeli ödeme konusunda ikna olmaya başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kapıda! Yeni adresi Premier Lig

Leicester'ın kısa sürede bu transferi resmiyete dökmek istediği vurgulandı. Ayrıca Premier Lig ekibinin Zaha'ya ilk 11 garantisi verdiği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kapıda! Yeni adresi Premier Lig

C. PALACE DEVREDE

Leicester City'nin dışında Crystal Palace da Zaha'yı kadrosuna katmak için çaba harcıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kapıda! Yeni adresi Premier Lig

Crystal Palace altyapısında yetişen Fildişi Sahilli futbolcu, uzun seneler forma giyip, takım kaptanlığı da yapmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kapıda! Yeni adresi Premier Lig

Crystal Palace, deneyimli yıldızın geri dönmesi için çaba harcıyor. West Ham, Tottenham ve Wolverhampton da Zaha'yı gündeminde tutuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kapıda! Yeni adresi Premier Lig

PREMİER LİG AŞKI

Kariyerine İngiltere'de devam etmek isteyen Wilfried Zaha, Premier Lig'den başka bir seçenek düşünmüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kapıda! Yeni adresi Premier Lig

Kariyeri boyunca Crystal Palace ve Manchester United formalarıyla Premier Lig'de boy gösteren Zaha ilk kez geçen yıl farklı bir takımda oynadı.

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