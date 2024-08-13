TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kapıda! Yeni adresi Premier Lig

Galatasaray'da Wilfried Zaha'nın geleceği netleşmeye başladı. İngiltere'de Leicester City tarafından çok istenen Fildişili yıldız, birçok Premier Lig kulübünün listesinde bulunuyor.

İngiliz ekibi, Zaha için tekliflerini sıklaştırıp, 7 milyon euro'luk bir bütçe hazırladı. Deneyimli yıldızın hem maaşını karşılamak isteyen İngiliz kulübü hem de kiralama bedeli ödeme konusunda ikna olmaya başladı.