TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kapıda! Yeni adresi Premier Lig
Trendyol Süper Lig'e Hatayspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Önemli isimleri kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte gözler diğer yandan takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Cimbom'da yıldız isim, İngiltere Premier Lig'in yolunu tutmak üzere. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
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Leicester'ın kısa sürede bu transferi resmiyete dökmek istediği vurgulandı. Ayrıca Premier Lig ekibinin Zaha'ya ilk 11 garantisi verdiği kaydedildi.
C. PALACE DEVREDE
Leicester City'nin dışında Crystal Palace da Zaha'yı kadrosuna katmak için çaba harcıyor.
Crystal Palace altyapısında yetişen Fildişi Sahilli futbolcu, uzun seneler forma giyip, takım kaptanlığı da yapmıştı.
Crystal Palace, deneyimli yıldızın geri dönmesi için çaba harcıyor. West Ham, Tottenham ve Wolverhampton da Zaha'yı gündeminde tutuyor.
PREMİER LİG AŞKI
Kariyerine İngiltere'de devam etmek isteyen Wilfried Zaha, Premier Lig'den başka bir seçenek düşünmüyor.
Kariyeri boyunca Crystal Palace ve Manchester United formalarıyla Premier Lig'de boy gösteren Zaha ilk kez geçen yıl farklı bir takımda oynadı.
Tecrübeli futbolcu, Galatasaray ile 2023-2024 sezonunda 43 maçta 10 gol attı
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