GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ruslar Kerem'den vazgeçmiyor! Maaş talebi...
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak konusu olan Kerem Aktürkoğlu konusunda Rus kulübü Spartak Moskova milli oyuncunun peşini bırakmıyor. İşte Kerem ve Spartak Moskova arasında yaşananlar... GS SPOR HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Rus ekibinin teklifi sonrasında G.Saray'ın da onay vermesinin ardından Spartak Moskova ile görüşen oyuncunun yetkilileri yıllık ücret talebini 4 milyon Euro olarak belirledi.
25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için kesenin ağzını açan Moskova ekibi de bu bedeli ödemeye sıcak bakarken taraflar arasında anlaşma sağlanmasının ardından resmi imzalar atılacak.
KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?
Kerem Aktürkoğlu, 21 Ekim 1998'de Kocaeli'nde dünyaya geldi. Futbola Gölcükspor altyapısında başlayan Kerem, daha sonra Hisareyn'in altyapı akademisine kaydoldu.
1 yıl sonra Başakşehir'in altyapısına transfer olan Kerem, Bodrumspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2018 yılında Karacabey Belediye'ye bedelsiz imza attı.
2019 yazında 24 Erzincanspor'a bedelsiz olarak transfer olan milli oyuncu, 2020 yazında yine bedelsiz bir şekilde Galatasaray'ın yolunu tuttu.
Sarı-kırmızılılarla 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro...
DİĞER