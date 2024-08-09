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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ruslar Kerem'den vazgeçmiyor! Maaş talebi...

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak konusu olan Kerem Aktürkoğlu konusunda Rus kulübü Spartak Moskova milli oyuncunun peşini bırakmıyor. İşte Kerem ve Spartak Moskova arasında yaşananlar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ruslar Kerem'den vazgeçmiyor! Maaş talebi...

G.Saray ile ayrılığın kıyısında olan Kerem Aktürkoğlu için Rus ekibi Spartak Moskova'dan gelen 13 milyon Euro'luk teklif, yönetimden kabul gördü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ruslar Kerem'den vazgeçmiyor! Maaş talebi...

Sabah'ın haberine göre; Rus kulübü, henüz milli oyuncu ile anlaşma sağlamadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ruslar Kerem'den vazgeçmiyor! Maaş talebi...

Ücretinde yönetimin zaman zaman iyileştirmeler yapıp sözleşmesini uzattığı oyuncunun son ücreti, yıllık 1 milyon Euro'ya göre TL karşılığı ayarlanmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ruslar Kerem'den vazgeçmiyor! Maaş talebi...

Rus ekibinin teklifi sonrasında G.Saray'ın da onay vermesinin ardından Spartak Moskova ile görüşen oyuncunun yetkilileri yıllık ücret talebini 4 milyon Euro olarak belirledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ruslar Kerem'den vazgeçmiyor! Maaş talebi...

25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için kesenin ağzını açan Moskova ekibi de bu bedeli ödemeye sıcak bakarken taraflar arasında anlaşma sağlanmasının ardından resmi imzalar atılacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ruslar Kerem'den vazgeçmiyor! Maaş talebi...

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

Kerem Aktürkoğlu, 21 Ekim 1998'de Kocaeli'nde dünyaya geldi. Futbola Gölcükspor altyapısında başlayan Kerem, daha sonra Hisareyn'in altyapı akademisine kaydoldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ruslar Kerem'den vazgeçmiyor! Maaş talebi...

1 yıl sonra Başakşehir'in altyapısına transfer olan Kerem, Bodrumspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2018 yılında Karacabey Belediye'ye bedelsiz imza attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ruslar Kerem'den vazgeçmiyor! Maaş talebi...

2019 yazında 24 Erzincanspor'a bedelsiz olarak transfer olan milli oyuncu, 2020 yazında yine bedelsiz bir şekilde Galatasaray'ın yolunu tuttu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ruslar Kerem'den vazgeçmiyor! Maaş talebi...

Sarı-kırmızılılarla 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro...

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