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TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un prensi deniliyordu! Yeni adresi hayrete düşürdü

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da bir zamanlar Okan Buruk'un prensi olarak adlandırılan ve geleceğine büyük bir umutla bakılan o futbolcuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 09:43
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TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un prensi deniliyordu! Yeni adresi hayrete düşürdü

Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza attı ve ligi şampiyon olarak tamamladı.

TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un prensi deniliyordu! Yeni adresi hayrete düşürdü

Cimbom yeni sezonda ise Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'da da büyük ses getirmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un prensi deniliyordu! Yeni adresi hayrete düşürdü

Sarı-kırmızılılar bu nedenle transferde ince eleyip sık dokuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un prensi deniliyordu! Yeni adresi hayrete düşürdü

Galatasaray'da yapılacak transferlerin yanı sıra takımdan ayrılacak futbolcular gündemi meşgul ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un prensi deniliyordu! Yeni adresi hayrete düşürdü

Okan Buruk yönetimindeki Cimbom'da takımdan ayrılan o futbolcuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un prensi deniliyordu! Yeni adresi hayrete düşürdü

Galatasaray'ın 1 Temmuz itibarıyla serbest bıraktığı genç oyuncusu Hamza Akman'dan sürpriz kariyer kararı geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un prensi deniliyordu! Yeni adresi hayrete düşürdü

Bold'un yayınladığı habere göre Danimarka Süper Ligi'nde yer alan Sonderjyske, Hamza Akman ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un prensi deniliyordu! Yeni adresi hayrete düşürdü

Kısa süre içerisinde futbolcunun transferinin resmiyet kazanması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un prensi deniliyordu! Yeni adresi hayrete düşürdü

19 yaşındaki genç yetenek kariyerine Galatasaray altyapısında başladı ve sarı-kırmızılılarda A takıma yükseldi.

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