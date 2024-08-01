TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un prensi deniliyordu! Yeni adresi hayrete düşürdü

Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza attı ve ligi şampiyon olarak tamamladı. Cimbom yeni sezonda ise Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'da da büyük ses getirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar bu nedenle transferde ince eleyip sık dokuyor. Galatasaray'da yapılacak transferlerin yanı sıra takımdan ayrılacak futbolcular gündemi meşgul ediyor. Okan Buruk yönetimindeki Cimbom'da takımdan ayrılan o futbolcuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın 1 Temmuz itibarıyla serbest bıraktığı genç oyuncusu Hamza Akman'dan sürpriz kariyer kararı geldi. Bold'un yayınladığı habere göre Danimarka Süper Ligi'nde yer alan Sonderjyske, Hamza Akman ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Kısa süre içerisinde futbolcunun transferinin resmiyet kazanması bekleniyor. 19 yaşındaki genç yetenek kariyerine Galatasaray altyapısında başladı ve sarı-kırmızılılarda A takıma yükseldi. Ana mevkisi merkez orta saha olan futbolcu, on numara ve orta sahanın solunda görev alabiliyor.