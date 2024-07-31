En kârlı Galatasaray

Son olarak Emin Bayram'ı 4 milyon euro'ya Westerlo'ya gönderen Galatasaray, bu sezon yaptığı satışlarla dikkat çekiyor. Nicolo Zaniolo'yu 6.4 milyon euro'ya Atalanta'ya kiralayan sarı-kırmızılılar, Tete'yi ise 4.75 milyon euro'ya Panathinaikos'a sattı. Böylece satışlardan kasaya 15.1 milyon euro girdi. Elias Jelert'e 9 milyon euro ödeyecek Galatasaray, toplamda 6.1 milyon euro kar elde etmiş oldu. Bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer alan sarı-kırmızılı ekibi, Oğuz Aydın'ı 6 milyon euro'ya satan Alanyaspor takip etti. Transfer döneminde Fenerbahçe'nin 47.1 milyon euro, Beşiktaş'ın ise 16.7 milyon euro zararda olması dikkat çekti.