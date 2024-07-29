TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan sürpriz orta saha hamlesi! Conte takımda istemedi ve...
Galatasaray'da orta saha arayışları hummalı bir şekilde sürüyor. Yönetim yeni sezon öncesi kaliteli bir orta saha takviyesi için kolları sıvamıştı. Listesinde birçok aday bulunan sarı kırmızılılar ise sürpriz bir yıldızı gündemine aldı. Cimbom, Napoli'de Antonio Conte'nin gözüne giremeyen o isim için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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12 MİLYON EURO KARARI
Napoli'nin 12 milyon Euro'ya satın aldığı Cajuste için buna yakın bir bonservis bedeli talep ettiği vurgulandı.
Galatasaray ile birlikte Fransa'dan da bazı takımların oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.
Napoli'de geçen sezon 35 maça çıkan İsveçli Cajuste, 2 asistlik performans sergiledi.
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