Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan sürpriz orta saha hamlesi! Conte takımda istemedi ve...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan sürpriz orta saha hamlesi! Conte takımda istemedi ve...

Galatasaray'da orta saha arayışları hummalı bir şekilde sürüyor. Yönetim yeni sezon öncesi kaliteli bir orta saha takviyesi için kolları sıvamıştı. Listesinde birçok aday bulunan sarı kırmızılılar ise sürpriz bir yıldızı gündemine aldı. Cimbom, Napoli'de Antonio Conte'nin gözüne giremeyen o isim için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 18:28
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan sürpriz orta saha hamlesi! Conte takımda istemedi ve...

Orta saha için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan sürpriz orta saha hamlesi! Conte takımda istemedi ve...

Calcio Napoli24'te yer alan habere göre; sarı kırmızılı takım, Napoli'de teknik direktör Antonio Conte'nin gözüne giremeyen 24 yaşındaki orta saha Jens Cajuste ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan sürpriz orta saha hamlesi! Conte takımda istemedi ve...

Başarılı oyuncunun Napoli'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Galatasaray'ın transferde ısrarcı olduğu yazıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan sürpriz orta saha hamlesi! Conte takımda istemedi ve...

12 MİLYON EURO KARARI

Napoli'nin 12 milyon Euro'ya satın aldığı Cajuste için buna yakın bir bonservis bedeli talep ettiği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan sürpriz orta saha hamlesi! Conte takımda istemedi ve...

Galatasaray ile birlikte Fransa'dan da bazı takımların oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan sürpriz orta saha hamlesi! Conte takımda istemedi ve...

Napoli'de geçen sezon 35 maça çıkan İsveçli Cajuste, 2 asistlik performans sergiledi.

Sıcak gelişme! F.Bahçe o transferden çekildi
PSG'den G.Saraylı yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den bir transfer daha! Tam 22 milyon Euro...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Namık Tan'a Mavi Vatan tepkisi: Milletimizden özür dilesin
Okçuluk Erkek Milli Takımı'mız bronz madalya kazandı!
Transferde Arabistan piyangosu! Mou'nun gözüne girememişti
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG'den G.Saraylı yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur PSG'den G.Saraylı yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur 18:43
"F.Bahçe'yi elemek istiyoruz!" "F.Bahçe'yi elemek istiyoruz!" 18:38
F.Bahçe Lugano maçına hazır! F.Bahçe Lugano maçına hazır! 18:33
G.Saray'dan sürpriz orta saha hamlesi! Conte takımda istemedi ve... G.Saray'dan sürpriz orta saha hamlesi! Conte takımda istemedi ve... 18:27
G.Saray ayrılığı resmen açıkladı! G.Saray ayrılığı resmen açıkladı! 18:03
İşte Mustafa Pektemek'in yeni adresi! İşte Mustafa Pektemek'in yeni adresi! 16:45
Daha Eski
Dursun Özbek'ten orta saha ve transfer sözleri! Dursun Özbek'ten orta saha ve transfer sözleri! 14:59
Beşiktaş Sakaryaspor maçı ne zaman? Beşiktaş Sakaryaspor maçı ne zaman? 14:49
Beşiktaş'a durmak yok! Beşiktaş'a durmak yok! 14:41
Galatasaray ayrılığı duyurdu! Jankat Yılmaz... Galatasaray ayrılığı duyurdu! Jankat Yılmaz... 14:18
Beşiktaş'ta Süper Kupa mesaisi başladı! Beşiktaş'ta Süper Kupa mesaisi başladı! 13:35
Beşiktaş'ta ayrılık! Başakşehir'e gitti Beşiktaş'ta ayrılık! Başakşehir'e gitti 13:24