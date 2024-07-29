TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Köhn için B planı! Alternatif bulundu
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Almanya ve Rusya'dan kulüplerin ilgi gösterdiği Derrick Köhn için planını yaptı. Sarı kırmızılılar, Köhn'ün satılması halinde ilk aday olarak flaş bir ismi gündemine aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Takvim'in haberine göre Aslan, Köhn'ün satılması halinde Sevilla'da görev alan Arjantinli sol bek, Marcos Acuna'yı B planı olarak belirledi.
32 yaşında ve 1.72 boyundaki Acuna'ya 4 milyon Euro değer biçiliyor.
Tangocu'nun, kulübü Sevilla ile sözleşmesi ise 2025'e kadar sürüyor.
Acuna geçen sezon 26 maçta 1 gol, 4 asist kaydetti.
SKORER BİR BEK
Acuna, profesyonel kariyerinde şu ana kadar 421 maça çıktı.
Bu maçlarda 36 gol, 67 asist katkısı vermeyi başardı.
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