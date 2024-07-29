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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Köhn için B planı! Alternatif bulundu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Almanya ve Rusya'dan kulüplerin ilgi gösterdiği Derrick Köhn için planını yaptı. Sarı kırmızılılar, Köhn'ün satılması halinde ilk aday olarak flaş bir ismi gündemine aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Köhn için B planı! Alternatif bulundu

Süper Lig'de yeni sezona sayılı günler kala Galatasaray'da oynayan futbolculara transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Köhn için B planı! Alternatif bulundu

Sarı-Kırmızılılar'da geçen sezon başarılı bir performans ortaya koyan Derrick Köhn, Bundesliga ve Rusya Premier Lig kulüplerinin yakın radarında.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Köhn için B planı! Alternatif bulundu

İlk etapta oyuncuyu kadroda tutmak isteyen Galatasaraylı kurmayların tatmin edici bir teklif gelmesi halinde satışa onay vermeyi düşündüğü öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Köhn için B planı! Alternatif bulundu

Takvim'in haberine göre Aslan, Köhn'ün satılması halinde Sevilla'da görev alan Arjantinli sol bek, Marcos Acuna'yı B planı olarak belirledi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Köhn için B planı! Alternatif bulundu

32 yaşında ve 1.72 boyundaki Acuna'ya 4 milyon Euro değer biçiliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Köhn için B planı! Alternatif bulundu

Tangocu'nun, kulübü Sevilla ile sözleşmesi ise 2025'e kadar sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Köhn için B planı! Alternatif bulundu

Acuna geçen sezon 26 maçta 1 gol, 4 asist kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Köhn için B planı! Alternatif bulundu

SKORER BİR BEK

Acuna, profesyonel kariyerinde şu ana kadar 421 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Köhn için B planı! Alternatif bulundu

Bu maçlarda 36 gol, 67 asist katkısı vermeyi başardı.

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