TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu! Dev kulüp talip oldu

Geçen sezonki şampiyonlukta büyük rolleri vardı ama bizi daha yukarı çekecek farklı bir profil bakıyoruz. Bunun dışında bir düşüncemiz yok. Ancak ilerleyen günlerde bir eksiklik görürsek önümüzdeki uzun sürede transfer yapabiliriz." şeklinde sözlerini tamamladı.