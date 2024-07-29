Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu! Dev kulüp talip oldu

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu! Dev kulüp talip oldu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Sergio Oliveira'dan sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi. Avrupa devi, Portekizli orta saha oyuncusuna talip olurken, deneyimli futbolcuya başka tekliflerin de olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 20:54
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu! Dev kulüp talip oldu

Gelecek sezon için hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu! Dev kulüp talip oldu

Avusturya kampını tamamlayan sarı-kırmızılılarda gözler transfere çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu! Dev kulüp talip oldu

Geride bıraktığımız sezonlara göre durgun bir yaz transfer dönemi geçiren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Parma ile oynanan hazırlık maçının ardından transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu! Dev kulüp talip oldu

Buruk, çok iyi bir kadroya sahip olduklarını ve şimdilik sadece orta sahaya transfer düşündüklerini aktardı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu! Dev kulüp talip oldu

"ÇOK İYİ BİR KADROYA SAHİBİZ"

Eksikleri olan sağ beke Elias Jelert'i aldıklarını hatırlatan Buruk, "Çok iyi bir kadroya sahibiz. Oturmuş bir takımız. Bu takımı korumak bizim için çok önemliydi. Bunun yanında transfer yapmak, eksiklerimizi kapatmak veya rekabeti artırmak için sağ bek ve orta sahaya transfer istedik.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu! Dev kulüp talip oldu

Sağ beke transferimizi yaptık. Geleceğe yönelik ilk isteğimiz orta saha. Elimde çok iyi orta sahalar var. Hepsine güveniyor ve inanıyorum.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu! Dev kulüp talip oldu

Geçen sezonki şampiyonlukta büyük rolleri vardı ama bizi daha yukarı çekecek farklı bir profil bakıyoruz. Bunun dışında bir düşüncemiz yok. Ancak ilerleyen günlerde bir eksiklik görürsek önümüzdeki uzun sürede transfer yapabiliriz." şeklinde sözlerini tamamladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu! Dev kulüp talip oldu

Galatasaray'da orta saha transferi için arayışlar devam ederken, takımdan ayrılacak oyuncular için de çalışmalar sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu! Dev kulüp talip oldu

Sarı-kırmızılılarda kadroda düşünülmeyen isimlerin başındaysa Sergio Oliveira geliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu! Dev kulüp talip oldu

Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezon Okan Buruk ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu! Dev kulüp talip oldu

İlerleyen günlerde affedilen tecrübeli orta saha oyuncusu, sezon öncesi hazırlık kampında da göze giremedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu! Dev kulüp talip oldu

Satış listesine koyulan Oliveria'dan sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu! Dev kulüp talip oldu

VALENCIA TALİP OLDU

A Spor'un haberine göre, Sergio Oliveira'ya İspanyol ekibi Valencia talip oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu! Dev kulüp talip oldu

BAŞKA TEKLİFLER DE VAR

Portekizli oyuncuya ülkesinden ve İspanya'dan başka teklifler de var.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu! Dev kulüp talip oldu

Sergio Oliveira geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 24 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu! Dev kulüp talip oldu

Portekizli orta saha oyuncusu, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu! Dev kulüp talip oldu

Oliveira'nın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu! Dev kulüp talip oldu

32 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 2.5 milyon Euro.

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