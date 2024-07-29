TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu! Dev kulüp talip oldu
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Sergio Oliveira'dan sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi. Avrupa devi, Portekizli orta saha oyuncusuna talip olurken, deneyimli futbolcuya başka tekliflerin de olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Buruk, çok iyi bir kadroya sahip olduklarını ve şimdilik sadece orta sahaya transfer düşündüklerini aktardı.
"ÇOK İYİ BİR KADROYA SAHİBİZ"
Eksikleri olan sağ beke Elias Jelert'i aldıklarını hatırlatan Buruk, "Çok iyi bir kadroya sahibiz. Oturmuş bir takımız. Bu takımı korumak bizim için çok önemliydi. Bunun yanında transfer yapmak, eksiklerimizi kapatmak veya rekabeti artırmak için sağ bek ve orta sahaya transfer istedik.
Sağ beke transferimizi yaptık. Geleceğe yönelik ilk isteğimiz orta saha. Elimde çok iyi orta sahalar var. Hepsine güveniyor ve inanıyorum.
Geçen sezonki şampiyonlukta büyük rolleri vardı ama bizi daha yukarı çekecek farklı bir profil bakıyoruz. Bunun dışında bir düşüncemiz yok. Ancak ilerleyen günlerde bir eksiklik görürsek önümüzdeki uzun sürede transfer yapabiliriz." şeklinde sözlerini tamamladı.
Galatasaray'da orta saha transferi için arayışlar devam ederken, takımdan ayrılacak oyuncular için de çalışmalar sürüyor.
Sarı-kırmızılılarda kadroda düşünülmeyen isimlerin başındaysa Sergio Oliveira geliyor.
Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezon Okan Buruk ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.
İlerleyen günlerde affedilen tecrübeli orta saha oyuncusu, sezon öncesi hazırlık kampında da göze giremedi.
Satış listesine koyulan Oliveria'dan sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi.
VALENCIA TALİP OLDU
A Spor'un haberine göre, Sergio Oliveira'ya İspanyol ekibi Valencia talip oldu.
BAŞKA TEKLİFLER DE VAR
Portekizli oyuncuya ülkesinden ve İspanya'dan başka teklifler de var.
Sergio Oliveira geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 24 maça çıktı.
Portekizli orta saha oyuncusu, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Oliveira'nın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
32 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 2.5 milyon Euro.
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