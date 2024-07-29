Galatasaray'da ayrılık vakti! Okan Buruk o ismi gözden çıkardı
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da yeni sezon planlamasında transfer kadar takımdan ayrılacak isimlerde belli olmaya başladı. Sarı-kırmızılılarda kamp döneminde yetersiz olarak görülen yıldız isim için Okan Buruk gönderilsin raporu verdi. GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 08:51
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Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılılarda transferde de hareketli saatler yaşanıyor.
Hem sağ hem sol beki yedekleyeceği düşünülen Fransız oyuncuya kulüp aranıyor.
Geçen sezon Başakşehir'de kiralık olarak görev yapan 29 yaşındaki sağ bekin, bu yıl da kiralanması bekleniyor.
Dubois'in Galatasaray'da 2025'e kadar kontratı bulunuyor.
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