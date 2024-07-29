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Galatasaray'da ayrılık vakti! Okan Buruk o ismi gözden çıkardı

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da yeni sezon planlamasında transfer kadar takımdan ayrılacak isimlerde belli olmaya başladı. Sarı-kırmızılılarda kamp döneminde yetersiz olarak görülen yıldız isim için Okan Buruk gönderilsin raporu verdi. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 08:51
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Galatasaray'da ayrılık vakti! Okan Buruk o ismi gözden çıkardı

Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları devam ediyor.

Galatasaray'da ayrılık vakti! Okan Buruk o ismi gözden çıkardı

Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılılarda transferde de hareketli saatler yaşanıyor.

Galatasaray'da ayrılık vakti! Okan Buruk o ismi gözden çıkardı

Hazırlık kampındaki performansıyla sınıfta kalan Leo Dubois'e yol gözüktü.

Galatasaray'da ayrılık vakti! Okan Buruk o ismi gözden çıkardı

Hem sağ hem sol beki yedekleyeceği düşünülen Fransız oyuncuya kulüp aranıyor.

Galatasaray'da ayrılık vakti! Okan Buruk o ismi gözden çıkardı

Geçen sezon Başakşehir'de kiralık olarak görev yapan 29 yaşındaki sağ bekin, bu yıl da kiralanması bekleniyor.

Galatasaray'da ayrılık vakti! Okan Buruk o ismi gözden çıkardı

Dubois'in Galatasaray'da 2025'e kadar kontratı bulunuyor.

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