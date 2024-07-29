GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'dan orta saha hamlesi! İngiltere'den geliyor...
Galatasaray'da gözler Süper Kupa finalinde oynanacak Beşiktaş maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılarda bu noktada transferde ise gündemde sürpriz bir isim geldi. İşte Galatasaray'ın transfer planı... GS SPOR HABERLERİ
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Parma'nın gollerini Hernani ve Dennis Man kaydetti.
Yeni sezonda daha güçlü bir kadro ile mücadele etmek isteyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ise Avusturya kampında açıklamalarda bulundu.
Güçlü bir kadroya sahip olduklarını ve transfer döneminin camianın dengesini bozduğunu ve herkesin kafasını karıştırdığını belirten Buruk, şöyle devam etti:
"Transferde birçok şey var. O yüzden sabırlı bir şekilde gittik. Bizim geniş ve güçlü bir kadromuz var. Oyuncu transferi yapacağız ve daha güçlü hale getireceğiz. Bir yandan da baktığınızda orta sahada Torreira var, Kerem var, Berkan var."
"Sezonu çok iyi bitirdiler. Kaan, EURO 2024'te orta sahada oynadı. Güçlü oyuncular var ama oraya daha değişik tipte bir oyuncu almak istiyoruz. Sabırlı ve sakin olmalıyız. Transferde sakinlik çok önemli. Panik haline girmeden en doğru oyuncuyu bulmamız gerekiyor."
JELERT KATKI SAĞLAYACAK
"Doue ve kulübüne teklif verirken, Jelert ile de görüşme halindeydik. Hangi kulübün kabul edeceği de önemli oluyor. Ayrı götürdüğümüz operasyon vardı. Jelert, idmana çıktı. Kısa ve uzun vadede bize katkı sağlayabilecek bir oyuncu."
Diğer yandan transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha adayları listesine yeni bir isim eklendi.
Sarı-kırmızılılar, transfer listesine İngiltere Championship ekibi Sheffield United'da forma giyen Brezilyalı oyuncu Gustavo Hamer'i aldı.
Cimbom, yıldız futbolcu için transfer görüşmelerine başladı.
27 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinde 38 resmi maçta görev aldı.
Yıldız futbolcu bu maçlarda 5 gol 7 asistlik performans sergiledi.
Merkez orta saha hattında görev yapan Gustavo Hamer, on numara ve ön liberoda da görev alabiliyor.
1.69 boyundaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar sürüyor.
Gustavo'nun piyasa değeri 15 milyon euro.
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