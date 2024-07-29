GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'dan orta saha hamlesi! İngiltere'den geliyor...

"Transferde birçok şey var. O yüzden sabırlı bir şekilde gittik. Bizim geniş ve güçlü bir kadromuz var. Oyuncu transferi yapacağız ve daha güçlü hale getireceğiz. Bir yandan da baktığınızda orta sahada Torreira var, Kerem var, Berkan var."

"Sezonu çok iyi bitirdiler. Kaan, EURO 2024'te orta sahada oynadı. Güçlü oyuncular var ama oraya daha değişik tipte bir oyuncu almak istiyoruz. Sabırlı ve sakin olmalıyız. Transferde sakinlik çok önemli. Panik haline girmeden en doğru oyuncuyu bulmamız gerekiyor."