Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a bir Danimarkalı daha! Resmen açıklandı

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a bir Danimarkalı daha! Resmen açıklandı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha bölgesi için görüşmeler hız kazandı. Birçok isimle temas halinde olan Cimbom için İtalya'dan flaş bir iddia geldi. Sarı kırmızılıların 3. Danimarkalı futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2024 Pazar 20:56
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a bir Danimarkalı daha! Resmen açıklandı

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir orta sahayı gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a bir Danimarkalı daha! Resmen açıklandı

Wendel, Florentino Luis, Richard Rios ve McTominay gibi isimlerle görüşen sarı kırmızılı takım sürpriz bir ismi gündeme aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a bir Danimarkalı daha! Resmen açıklandı

Sport Italia'da yer alan habere göre; Galatasaray, Genoa forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Morten Frendrup ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a bir Danimarkalı daha! Resmen açıklandı

RESMİ TEKLİF YAPILACAK

Haberde sarı kırmızılı takımın kısa süre içinde Danimarkalı oyuncu için resmi teklif yapacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a bir Danimarkalı daha! Resmen açıklandı

23 yaşındaki oyuncunun transferi gerçekleşirse Jelert ve Nelsson'un ardından Galatasaray'daki 3. Danimarkalı oyuncu olacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a bir Danimarkalı daha! Resmen açıklandı

Geçtiğimiz sezon 39 maça çıkan Frendrup, bu süreçte 2 gol - 6 asistlik performans gösterdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a bir Danimarkalı daha! Resmen açıklandı

MORTEN FRENDRUP KİMDİR?

Morten Frendrup, 7 Nisan 2001'de Danimarka'nın Holbaek kentinde dünyaya geldi. Futbola Holbaek altyapısında başladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a bir Danimarkalı daha! Resmen açıklandı

2014 yazında Bröndby altyapısında transfer oldu ve burada tüm kategorilerde forma giydi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a bir Danimarkalı daha! Resmen açıklandı

2018 yazında A takıma yükselen Frendrup, Ocak 2022'de ise 3.9 milyon Euro'ya Genoa'nın yolunu tuttu.

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