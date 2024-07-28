TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a bir Danimarkalı daha! Resmen açıklandı
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha bölgesi için görüşmeler hız kazandı. Birçok isimle temas halinde olan Cimbom için İtalya'dan flaş bir iddia geldi. Sarı kırmızılıların 3. Danimarkalı futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
RESMİ TEKLİF YAPILACAK
Haberde sarı kırmızılı takımın kısa süre içinde Danimarkalı oyuncu için resmi teklif yapacağı belirtildi.
23 yaşındaki oyuncunun transferi gerçekleşirse Jelert ve Nelsson'un ardından Galatasaray'daki 3. Danimarkalı oyuncu olacak.
Geçtiğimiz sezon 39 maça çıkan Frendrup, bu süreçte 2 gol - 6 asistlik performans gösterdi.
MORTEN FRENDRUP KİMDİR?
Morten Frendrup, 7 Nisan 2001'de Danimarka'nın Holbaek kentinde dünyaya geldi. Futbola Holbaek altyapısında başladı.
2014 yazında Bröndby altyapısında transfer oldu ve burada tüm kategorilerde forma giydi.
2018 yazında A takıma yükselen Frendrup, Ocak 2022'de ise 3.9 milyon Euro'ya Genoa'nın yolunu tuttu.
İtalyan ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro...
DİĞER