Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Zenit'e Wendel'e son teklif! İşte o rakam

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Zenit'e Wendel'e son teklif! İşte o rakam

Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da gözler orta saha transferine çevrildi. Cimbom'un kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Wendel için son girişiminde bulundu. İşte sarı kırmızılıların son teklifi... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Zenit'e Wendel'e son teklif! İşte o rakam

Sağ bek transferinde Jelert'le mutlu sona ulaşan Galatasaray'da sıra orta saha takviyesine geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Zenit'e Wendel'e son teklif! İşte o rakam

Sarı kırmızılılar, Manchester United'dan McTominay'la birlikte listenin üst sırasına yazdığı Zenit'ten Wendel için son bir girişimde bulundu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Zenit'e Wendel'e son teklif! İşte o rakam

İki hafta önce Zenit'in kapısını çalan Galatasaray, Sambacının bonservisi için 30 milyon Euro cevabını almıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Zenit'e Wendel'e son teklif! İşte o rakam

Brezilyalı yıldızla anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Rus kulübünü indirime zorladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Zenit'e Wendel'e son teklif! İşte o rakam

Taraflar arasındaki pazarlıklarda fark 5 milyon Euro'ya indi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Zenit'e Wendel'e son teklif! İşte o rakam

TEKLİF REVİZE EDİLDİ

Galatasaray teklifini bonuslarla 20 milyon Euro+sonraki satıştan pay olarak revize etti.

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