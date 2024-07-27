TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Zenit'e Wendel'e son teklif! İşte o rakam
Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da gözler orta saha transferine çevrildi. Cimbom'un kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Wendel için son girişiminde bulundu. İşte sarı kırmızılıların son teklifi... | GALATASARAY HABERLERİ
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Brezilyalı yıldızla anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Rus kulübünü indirime zorladı.
Taraflar arasındaki pazarlıklarda fark 5 milyon Euro'ya indi.
TEKLİF REVİZE EDİLDİ
Galatasaray teklifini bonuslarla 20 milyon Euro+sonraki satıştan pay olarak revize etti.
Sabah'ta yer alan habere göre; Zenit cephesi ise 25 milyon Euro bonservis talep etti.
Torino'dan İlic'i alternatif olarak düşünen Rus ekibi, bu transferi bitiremediği için Wendel'de daha fazla indirime yanaşmıyor.
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