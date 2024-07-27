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Galatasaray - Parma maçı CANLI İZLE | Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Parma ile kozlarını paylaşacak. İtalya Serie B'de mücadele eden rakibi karşısında mutlak galibiyet hedefleyen Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Süper Kupa öncesinde motive olmak istiyor. Peki Galatasaray - Parma hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 11:53
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Galatasaray - Parma maçı CANLI İZLE | Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Parma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de 2 sezon üst üste şampiyon olan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Aslan, İtalya temsilcisi Parma ile Raiffeisen Arena'da kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Parma maçı 27 Temmuz 2024 tarihinde TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena'da oynanacak. Karşılaşma Spor Smart ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

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