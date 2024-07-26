Hoş geldin Jelert

Galatasaray, uzun süredir uğraştığı sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, daha önce anlaşmaya vardığı Elias Jelert'in kulübü Kopenhag'ı da önceki akşam ikna etti. Galatasaray transfer komitesi, 14 milyon euro isteyen Danimarka ekibine son olarak 9 milyon euro+2 milyon euro'luk bir bonus paketi önerdi. Kopenhag, 21 yaşındaki oyuncunun Aslan'da oynama isteğini geri çevirmeyerek bu son teklifi kabul ettiğini iletti.

SÜPER KUPA'DA HAZIR OLACAK

Bu gelişmeler üzerine iki taraf arasında anlaşma sağlandı. Ardından transferi resmiyete döken sarı-kırmızılılar, taraftarına müjdeli haberi verdi. 4 yıllık anlaşmaya varılan 21 yaşındaki oyuncu, sezon başına 850 bin euro kazanacak. Sağlık kontrollerinden geçen hazır durumda olan Jelert'in 3 Ağustos'ta Beşiktaş'la oynanacak Süper Kupa maçında forma giyecek durumda olduğu bildirildi.

Kopenhag'da yetişen Jelert, genç yaşına rağmen tecrübesiyle dikkat çekiyor. 21 yaşındaki sağ bek 11'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 97 maça çıktı. 1 gol atarken 6 asist yaptı.

Geçen sezon 45 kez Kopenhag forması giyen Jelert, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray karşısında 2 maça çıktı. Etkili futboluyla dikkat çeken genç oyuncu, İstanbul'daki maçta kırmızı kart gördü.