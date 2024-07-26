Depay sürprizi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir iddia gündeme geldi. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, Memphis Depay transferi için temaslarda bulundu. Haberin detayında, Depay için İnter'in de devrede olduğu, İtalyan devinin Hollandalı yıldıza resmi teklif yaptığı yer aldı. Bonservisi elinde bulunan 30 yaşındaki forvetin bonuslar hariç yıllık net 5 milyon euro talep ettiği vurgulandı. Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki Memphis Depay, geçen sezon oynadığı 31 resmi maçta 9 gol atıp 2 asist yaptı. Forvet, 10 numara ve sol kanatta görev yapan yıldız oyuncu daha önce PSV, Manchester United, Lyon ve Barcelona formaları da giydi.