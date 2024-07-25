Aslan yıldızlarıyla kazandı

10. dakikada Ziyech'in kaydettiği golle 1-0 öne geçen "Cimbom", 40. dakikada ise Zaha ile farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı bu skorla sona ererken, 64'te oyuna giren İcardi bu sezon ilk kez forma giydi. Takım tamamen değişirken, Lecce, 85'te Gaspar ile skoru belirledi: 2-1. Okan Buruk, Lecce karşısında 4-4-2 formatını denerken İcardi kaptandı.

TARAFTAR MUTLU OLSUN

Lecce galibiyeti sonrası konuşan Okan Buruk, iyi bir hazırlık maçı geçirdiklerini belirterek, "Galatasaray taraftarı mutlu olsun, bizim pozitif olmamız gerekiyor" dedi. Buruk şöyle devam etti: "Tekrar Şampiyonlar Ligi'ne ve şampiyonluğa odaklanmamız gerekiyor. Camiamızın, bizim, takımımızın, yönetimimizin yanında olması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Zaha ve Ziyech de iyi çalışıyor.