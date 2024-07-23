Galatasaray'da sağ beke sürpriz hamle! Transfer...
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da sağ bek konusunda transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda bu noktada bir süredir gündemde olan Doue'den istediği sonucu alamayan yönetim rotayı sürpriz bir isme çevirdi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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21 yaşındaki sol bek ile Çekya'nın güçlü ekiplerinden Sparta Prag yakından ilgileniyor.
Sparta Prag, Galatasaray ile genç oyuncuyu kiralamak için görüşmelerini sürdürüyor.
Sparta Prag geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan Mathias Ross'u kiralamıştı.
Kazımcan Karataş'ın Galatasaray ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Genç sol bek, Ankaragücü ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 12 maça çıkıp 622 dakika süre aldı.
Öte yandan transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da sağ bek transferi çözüme kavuşuyor.
Sacha Boey'in ayrılığı sonrası o bölgeyi dolduramayan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi sonunda buldu.
Cimbom, Sevilla'nın futbolcusu Gonzalo Montiel'i radarına aldı.
27 yaşındaki Arjantinli sağ bekin, İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar devam ediyor.
Geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Fores'ta kiralık olarak geçiren oyuncu, İngiliz ekibinde 19 maça çıktı.
Bu maçların 12'sine ilk 11'de başlayan Montiel, 3 asist yaptı.
Gonzalo Montel, kariyerinde 13 kez kupa kaldırma sevinci yaşadı.
27 yaşındaki Arjantinli yıldız futbolcunun piyasa değeri ise 10 milyon euro.
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