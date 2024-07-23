Haberler Galatasaray Galatasaray'da sağ beke sürpriz hamle! Transfer...

Galatasaray'da sağ beke sürpriz hamle! Transfer...

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da sağ bek konusunda transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda bu noktada bir süredir gündemde olan Doue'den istediği sonucu alamayan yönetim rotayı sürpriz bir isme çevirdi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 10:11
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da sağ beke sürpriz hamle! Transfer...

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına devam eden Galatasaray, dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Galatasaray'da sağ beke sürpriz hamle! Transfer...

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray'da sağ beke sürpriz hamle! Transfer...

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen genç oyuncu Kazımcan Karataş'a da sürpriz bir talip çıktı.

Galatasaray'da sağ beke sürpriz hamle! Transfer...

21 yaşındaki sol bek ile Çekya'nın güçlü ekiplerinden Sparta Prag yakından ilgileniyor.

Galatasaray'da sağ beke sürpriz hamle! Transfer...

Sparta Prag, Galatasaray ile genç oyuncuyu kiralamak için görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray'da sağ beke sürpriz hamle! Transfer...

Sparta Prag geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan Mathias Ross'u kiralamıştı.

Galatasaray'da sağ beke sürpriz hamle! Transfer...

Kazımcan Karataş'ın Galatasaray ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'da sağ beke sürpriz hamle! Transfer...

Genç sol bek, Ankaragücü ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 12 maça çıkıp 622 dakika süre aldı.

Galatasaray'da sağ beke sürpriz hamle! Transfer...

Öte yandan transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da sağ bek transferi çözüme kavuşuyor.

Galatasaray'da sağ beke sürpriz hamle! Transfer...

Sacha Boey'in ayrılığı sonrası o bölgeyi dolduramayan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi sonunda buldu.

Galatasaray'da sağ beke sürpriz hamle! Transfer...

Cimbom, Sevilla'nın futbolcusu Gonzalo Montiel'i radarına aldı.

Galatasaray'da sağ beke sürpriz hamle! Transfer...

27 yaşındaki Arjantinli sağ bekin, İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar devam ediyor.

Galatasaray'da sağ beke sürpriz hamle! Transfer...

Geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Fores'ta kiralık olarak geçiren oyuncu, İngiliz ekibinde 19 maça çıktı.

Galatasaray'da sağ beke sürpriz hamle! Transfer...

Bu maçların 12'sine ilk 11'de başlayan Montiel, 3 asist yaptı.

Galatasaray'da sağ beke sürpriz hamle! Transfer...

Gonzalo Montel, kariyerinde 13 kez kupa kaldırma sevinci yaşadı.

} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'da sağ beke sürpriz hamle! Transfer... Galatasaray'da sağ beke sürpriz hamle! Transfer... 10:11
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 10:03
Lugano - F.Bahçe maçı saat kaçta? Lugano - F.Bahçe maçı saat kaçta? 09:57
Zokora'dan Belözoğlu itirafı! "Bacağını kırmak..." Zokora'dan Belözoğlu itirafı! "Bacağını kırmak..." 09:20
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 23 Temmuz bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 23 Temmuz bugün kimin maçı var? 08:05
G.Saray'ın Avusturya kampı başladı! G.Saray'ın Avusturya kampı başladı! 01:29
Daha Eski
G.Saray'ın Avusturya kampı başladı! G.Saray'ın Avusturya kampı başladı! 01:28
UEFA'dan Bitigen'e görev UEFA'dan Bitigen'e görev 01:26
UEFA'dan Bitigen'e görev UEFA'dan Bitigen'e görev 01:26
MHK’de yine Gündoğdu göreve geliyor MHK’de yine Gündoğdu göreve geliyor 01:23
Kaptan Eda Erdem’e destek Kaptan Eda Erdem’e destek 00:51
İmzamızı atacağız İmzamızı atacağız 00:50