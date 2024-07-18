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Galatasaray'dan sağ bek transferinde ters köşe! Doue ve Jelert derken...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sağ bek transferi için geri sayıma geçen Galatasaray ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Rudy Galetti, Rennes forması giyen Guela Doue ve kariyerini Kopenhag'da sürdüren Elias Jelert için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılıların peşinde olduğu sağ beki açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 09:57
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MERT KILIÇ
Galatasaray'dan sağ bek transferinde ters köşe! Doue ve Jelert derken...

Gelecek sezon için hazırlıklarını Avusturya'nın Geinberg bölgesinde gerçekleştirdiği kampla sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'dan sağ bek transferinde ters köşe! Doue ve Jelert derken...

Geride bıraktığımız sezonlara nazaran durgun bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, şu ana kadar iki transferi resmiyete kavuşturdu.

Galatasaray'dan sağ bek transferinde ters köşe! Doue ve Jelert derken...

Cimbom ilk olarak ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı.

Galatasaray'dan sağ bek transferinde ters köşe! Doue ve Jelert derken...

Aslan, 30 yaşındaki forvetle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'dan sağ bek transferinde ters köşe! Doue ve Jelert derken...

Yıllık 3 milyon Euro garanti ücret kazanacak olan Batshuayi, 3 sezona bölünmüş şekilde 3 milyon Euro da imza parası alacak.

Galatasaray'dan sağ bek transferinde ters köşe! Doue ve Jelert derken...

Galatasaray, Michy Batshuayi'nin yanı sıra geçen sezon Chelsea'den kiraladığı Hakim Ziyech'in de bonservisini aldı.

Galatasaray'dan sağ bek transferinde ters köşe! Doue ve Jelert derken...

Sarı-kırmızılılar, Faslı futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'dan sağ bek transferinde ters köşe! Doue ve Jelert derken...

Tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı ekipte yıllık 2 milyon 850 bin Euro garanti ücret kazanacak.

Galatasaray'dan sağ bek transferinde ters köşe! Doue ve Jelert derken...

Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech hamleleriyle yaz transfer dönemine giriş yapan Galatasaray'da gündem sağ bek transferi...

Galatasaray'dan sağ bek transferinde ters köşe! Doue ve Jelert derken...

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, sağ bek bölgesine mutlaka takviye yapacaklarını vurguladı.

Galatasaray'dan sağ bek transferinde ters köşe! Doue ve Jelert derken...

Bu doğrultuda harekete geçen yönetim, Rennes'den Guela Doue ve Kopenhag'dan Elias Jelert'ı gündemine aldı.

Galatasaray'dan sağ bek transferinde ters köşe! Doue ve Jelert derken...

Sarı-kırmızılıların iki futbolcuyla da anlaşma sağladığı öne sürülürken, Rennes'in daha az bonservis bedeli istemesi nedeniyle Doue'nin bir adım önde olduğu iddia edildi.

Galatasaray'dan sağ bek transferinde ters köşe! Doue ve Jelert derken...

Galatasaray'da Guela Doue ve Elias Jelert transferleri için görüşmeler sürerken, sarı-kırmızılılarla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'dan sağ bek transferinde ters köşe! Doue ve Jelert derken...

GONZALO MONTIEL'E KANCA

Gazeteci Rudy Galetti, Galatasaray'ın Sevilla forması giyen Gonzalo Montiel ile ilgilendiğini yazdı.

Galatasaray'dan sağ bek transferinde ters köşe! Doue ve Jelert derken...

Haberde sarı-kırmızılıların Arjantinli sağ bekin transferi için İspanyol ekibiyle temasa geçtiği belirtildi.

Galatasaray'dan sağ bek transferinde ters köşe! Doue ve Jelert derken...

Geçtiğimiz sezonu Nottingham Forest'ta kiralık olarak geçiren Gonzalo Montiel, İngiliz ekibiyle 20 maça çıktı.

Galatasaray'dan sağ bek transferinde ters köşe! Doue ve Jelert derken...

Arjantinli futbolcu, 3 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'dan sağ bek transferinde ters köşe! Doue ve Jelert derken...

Montiel'in Sevilla ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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