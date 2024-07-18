Galatasaray'dan sağ bek transferinde ters köşe! Doue ve Jelert derken...

Bu doğrultuda harekete geçen yönetim, Rennes'den Guela Doue ve Kopenhag'dan Elias Jelert'ı gündemine aldı.

Sarı-kırmızılıların iki futbolcuyla da anlaşma sağladığı öne sürülürken, Rennes'in daha az bonservis bedeli istemesi nedeniyle Doue'nin bir adım önde olduğu iddia edildi.