Galatasaray'dan sağ bek transferinde ters köşe! Doue ve Jelert derken...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sağ bek transferi için geri sayıma geçen Galatasaray ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Rudy Galetti, Rennes forması giyen Guela Doue ve kariyerini Kopenhag'da sürdüren Elias Jelert için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılıların peşinde olduğu sağ beki açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Aslan, 30 yaşındaki forvetle 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Yıllık 3 milyon Euro garanti ücret kazanacak olan Batshuayi, 3 sezona bölünmüş şekilde 3 milyon Euro da imza parası alacak.
Galatasaray, Michy Batshuayi'nin yanı sıra geçen sezon Chelsea'den kiraladığı Hakim Ziyech'in de bonservisini aldı.
Sarı-kırmızılılar, Faslı futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı ekipte yıllık 2 milyon 850 bin Euro garanti ücret kazanacak.
Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech hamleleriyle yaz transfer dönemine giriş yapan Galatasaray'da gündem sağ bek transferi...
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, sağ bek bölgesine mutlaka takviye yapacaklarını vurguladı.
Bu doğrultuda harekete geçen yönetim, Rennes'den Guela Doue ve Kopenhag'dan Elias Jelert'ı gündemine aldı.
Sarı-kırmızılıların iki futbolcuyla da anlaşma sağladığı öne sürülürken, Rennes'in daha az bonservis bedeli istemesi nedeniyle Doue'nin bir adım önde olduğu iddia edildi.
Galatasaray'da Guela Doue ve Elias Jelert transferleri için görüşmeler sürerken, sarı-kırmızılılarla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
GONZALO MONTIEL'E KANCA
Gazeteci Rudy Galetti, Galatasaray'ın Sevilla forması giyen Gonzalo Montiel ile ilgilendiğini yazdı.
Haberde sarı-kırmızılıların Arjantinli sağ bekin transferi için İspanyol ekibiyle temasa geçtiği belirtildi.
Geçtiğimiz sezonu Nottingham Forest'ta kiralık olarak geçiren Gonzalo Montiel, İngiliz ekibiyle 20 maça çıktı.
Arjantinli futbolcu, 3 asistlik bir performans sergiledi.
Montiel'in Sevilla ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.
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