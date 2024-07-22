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Taraftarımız bize güvensin

“Taraftarlarımız eleştirmekte haklı. Kamp dönemine yetişeceğiz dedik, zorluklar nedeniyle gecikmeyle devam ediyoruz. Doue konusunda Rennes'le anlaşmıştık. Fakat oyuncunun yakınında olan kişiler süreci zora soktu. Artık gündemde yok"

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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Taraftarımız bize güvensin

Galatasaray'da transferde yetkili isimlerden İbrahim Hatipoğlu, taraftarın eleştirileri sonrası GS TV'ye konuştu. Taraftarın haklı olduğunu belirten Hatipoğlu, "Kamp dönemine yetişeceğiz dedik, zorluklar nedeniyle hedefimizde gecikmeyle devam ediyoruz. Tek amacımız; hata yapmadan en doğru şartlarda en doğru oyuncuları belirlemek. Taraftarımızı bize güvensin Galatasaray için en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz" dedi.

BİZE SICAK BAKIYOR

Transferi için uğraşılan Guela Doue'den vazgeçtiklerini belirten Hatipoğlu, "Rennes ile anlaşmaya varmıştık. Hala geçerli anlaşmamız var, kendilerine teşekkür ediyorum. Ancak oyuncunun yakındaki kişiler her geçen gün farklı taleplerle süreci zora soktular. Görüşmeler sonlandı" ifadesini kullandı. Wendel konusunda ısrarın sürdüğünü ifade eden Hatipoğlu, "Kendisi Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor ancak oynamış olduğu kulüp bırakmak istemiyor. Israrcıyız. Şu an negatif bir durum yok" sözlerini sarf etti.

EN ÇOK ZARARI BİZ GÖRÜYORUZ

Transfer için bir yerlere gitmek zorundasınız. Sanki bunları biz kendimiz bilgilendiriyormuşuz gibi hava yaratılıyor. Bu bilgilerden en çok zararı biz görüyoruz. Bizim asla bu bilgilerin sızdırılmasına yönelik işlere sıcak bakmamız mümkün değil.

İSMİ ÇIKMAYAN OYUNCULAR VAR

İsmi daha önce basında hiç konuşulmayan ama bizim baya mesafe kat ettiğimiz oyuncular var. Bu oyuncuları bitirinciye kadar gizliliği sürdürmeyi planlıyoruz. Bizler 'bitti' demediğimiz sürece lütfen başka haberlere itibar edilmesin.

KAMPIMIZ VERİMLİ GEÇTİ

Avusturya kampı verimli geçti. İlk defa bu kadar yoğun oyuncu topluluğuyla gitme şansımız oldu. 3 maç oynadık, son maçta da ağır çalışmalara rağmen güzel galibiyet aldılar. Florya'dayız, yarın (bugün) Avusturya'ya gideceğiz.

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