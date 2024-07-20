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Galatasaray'da kritik Hakim Ziyech görüşmesi! Transferi...

Yeni sezon kamp çalışmalarının ilk etabını Avusturya'da tamamlayan Galatasaray'da transfer operasyonu sürüyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olaran forma giyen ve bonserivisi alınan Hakim Ziyech'in Galatasaray'daki geleceği merak ediliyor. Sarı kırmızılılar Faslı oyuncuyla özel görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 11:12
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Galatasaray'da kritik Hakim Ziyech görüşmesi! Transferi...

Avusturya'da kamp çalışmalarının ilk etabını tamamlayan sarı kırmızılılar hazırlık maçında Trencin ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray'da kritik Hakim Ziyech görüşmesi! Transferi...

Cimbom, Slovakya temsilcini 4-1 mağlup ederek Avusturya kampını noktaladı.

Galatasaray'da kritik Hakim Ziyech görüşmesi! Transferi...

Sarı kırmızılıların Faslı yıldızı Hakim Ziyech, Trencin maçında etkili bir performans ortaya koyarken hazır bir görüntü çizdi.

Galatasaray'da kritik Hakim Ziyech görüşmesi! Transferi...

31 yaşındaki Faslı futbolcu, karşılaşmayı 1 golle tamamladı.

Galatasaray'da kritik Hakim Ziyech görüşmesi! Transferi...

Takvim'de yer alan habere göre; Ziyech'in menajeri Jercely Cabral, karşılaşmadan hemen sonra Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu ile bir araya geldi.

Galatasaray'da kritik Hakim Ziyech görüşmesi! Transferi...

Cabral, futbolcusuna Arabistan ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden teklif yapıldığını ve geleceği hakkında bazı görüşmeler olabileceğini aktardı.

Galatasaray'da kritik Hakim Ziyech görüşmesi! Transferi...

Galatasaray, Ziyech için 12 milyon Euro bonservis talep ediyor.

Galatasaray'da kritik Hakim Ziyech görüşmesi! Transferi...

Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 23 maçta 8 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'da kritik Hakim Ziyech görüşmesi! Transferi...

Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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