Galatasaray'da kritik Hakim Ziyech görüşmesi! Transferi...
Yeni sezon kamp çalışmalarının ilk etabını Avusturya'da tamamlayan Galatasaray'da transfer operasyonu sürüyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olaran forma giyen ve bonserivisi alınan Hakim Ziyech'in Galatasaray'daki geleceği merak ediliyor. Sarı kırmızılılar Faslı oyuncuyla özel görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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31 yaşındaki Faslı futbolcu, karşılaşmayı 1 golle tamamladı.
Takvim'de yer alan habere göre; Ziyech'in menajeri Jercely Cabral, karşılaşmadan hemen sonra Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu ile bir araya geldi.
Cabral, futbolcusuna Arabistan ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden teklif yapıldığını ve geleceği hakkında bazı görüşmeler olabileceğini aktardı.
Galatasaray, Ziyech için 12 milyon Euro bonservis talep ediyor.
Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 23 maçta 8 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Chelsea'den bedelsiz transfer edilen Ziyech'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
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