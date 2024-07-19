TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Scott McTominay...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın yanına takviye yapmak isteyen Galatasaray, Manchester United forması giyen Scott McTominay'i listesine almıştı. Alman basını, tecrübeli futbolcunun sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili taraftarları heyecanlandıran bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Trencin ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli çalıştırıcı, transfer çalışmalarıyla ilgili de konuştu.
"TRANSFERİN GİZLİ KALMASI GEREKİYOR"
Transfer çalışmalarının gizli yürütülmesi gerektiğini söyleyen 50 yaşındaki teknik adam, "Listeyi zaten yönetimimize verdik. Transfer çalışması biraz daha özel bir şey. Yani tam olarak burada ben kim olursunuz, hangi takım olursunuz, hangi hoca olursa, hangi başkan, hangi yönetici…
Transferin nasıl gittiğini dışarıya söylüyorsa zaten bir yanlış yapmış oluruz. O yüzden transfer konusunun bence biraz daha gizli kalması gerekiyor; ama bizde çok açık bir şekilde her şey ilerliyor. Türkiye'de özellikle. Bakıyorsunuz herkes her şeyi biliyor.
Burada istediğimiz mevkiler, belli görüştüğümüz oyuncular var. En kısa zamanda tabii ki bu mevkileri değerlendireceğiz. Kampa katmaya çalışacağız. Bizim için bir gizliliği olmayan bir şey zaten. Bazen biz sizden okuyoruz, bakıyoruz sosyal medyada çıkmış. Ondan sonra gerçek oluyor. O yüzden biraz daha gizli gitmesi gerekiyor.
"DOUE ÖN PLANDA"
Sağ bek olacak 3-4 tane adayımız vardı; ama daha Doue ön planda olan oyunculardan biriydi. Yine 1-2 tane daha görüştüğümüz oyuncu var. Çok net bir şekilde bitmeden transfer bitti demek çok doğru gelmiyor" şeklinde konuştu.
"ORTA SAHAYA KALİTEMİZİ ARTTIRACAK BİR OYUNCU ALMAK İSTİYORUZ"
Transfer piyasasında fiyatların çok yüksek olduğuna vurgu yapan Buruk, "Yine orta sahada elimizde çok kaliteli oyuncular var ama bir tane daha oraya yine bizim kalitemizi arttıracak bir oyuncu almak istiyoruz.
Burada da bütçemiz çok önemli. Başkanımızın, yönetimimizin bu transferde önemli bir bütçe ayırdığını ve bu transfer için en büyük fedakarlığı yapacaklarını da biliyoruz. Bu da bizim için avantaj ama piyasa çok yüksek.
Genel olarak bu sene baktığımızda Arabistan daha başlamadı ama fiyatlar bir sene önceki seneye göre neredeyse iki katına ulaştı.
Oyuncu fiyatlarının git gide yükseldiğini görüyoruz ve bu dönemde yapılacak transferler tabii ki biraz daha zor oluyor. Ya çok büyük bir para vereceksiniz, kendi değerinin üzerinde paralar vereceksiniz ya da bu pazarlığı sürdürüp kulüplerle görüşmek zorundasınız" diye konuştu.
Orta saha transferi için adı son günlerde Zenit forması giyen Wendel ile anılan Galatasaray'da listedeki isimlerden biri de Scott McTominay...
Sarı-kırmızılıların, Manchester United'ın McTominay için yüksek bonservis bedeli istemesi nedeniyle transferde vazgeçtiği iddia edilmişti.
Alman basını, İskoç oyuncunun sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
GALATASARAY VAZGEÇMEDİ
Sky DE muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre; Galatasaray, Scott McTominay transferinden vazgeçmedi.
Plettenberg, sarı-kırmızılı yönetimin 27 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için şanslarının olduğunu düşündüğünü belirtti.
Alman gazeteci, Galatasaray'ın Scott McTominay transferi için Manchester United ile görüşmelerini sürdürdüğü ancak İngiliz devinin İskoç orta saha oyuncusu için 30 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli istediğini yazdı.
Scott McTominay geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 43 maça çıktı.
İskoç futbolcu, 10 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
McTominay'ın İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 32 milyon Euro.
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