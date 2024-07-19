Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Scott McTominay...

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Scott McTominay...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın yanına takviye yapmak isteyen Galatasaray, Manchester United forması giyen Scott McTominay'i listesine almıştı. Alman basını, tecrübeli futbolcunun sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili taraftarları heyecanlandıran bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 10:36
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TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Scott McTominay...

2024/25 sezonu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Trencin ile karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Scott McTominay...

Sarı-kırmızılılar, Slovak ekibini 4-1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Scott McTominay...

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Derrick Köhn, Hakim Ziyech, Dries Mertens ve Michy Batshuayi kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Scott McTominay...

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Trencin ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Scott McTominay...

Tecrübeli çalıştırıcı, transfer çalışmalarıyla ilgili de konuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Scott McTominay...

"TRANSFERİN GİZLİ KALMASI GEREKİYOR"

Transfer çalışmalarının gizli yürütülmesi gerektiğini söyleyen 50 yaşındaki teknik adam, "Listeyi zaten yönetimimize verdik. Transfer çalışması biraz daha özel bir şey. Yani tam olarak burada ben kim olursunuz, hangi takım olursunuz, hangi hoca olursa, hangi başkan, hangi yönetici…

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Scott McTominay...

Transferin nasıl gittiğini dışarıya söylüyorsa zaten bir yanlış yapmış oluruz. O yüzden transfer konusunun bence biraz daha gizli kalması gerekiyor; ama bizde çok açık bir şekilde her şey ilerliyor. Türkiye'de özellikle. Bakıyorsunuz herkes her şeyi biliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Scott McTominay...

Burada istediğimiz mevkiler, belli görüştüğümüz oyuncular var. En kısa zamanda tabii ki bu mevkileri değerlendireceğiz. Kampa katmaya çalışacağız. Bizim için bir gizliliği olmayan bir şey zaten. Bazen biz sizden okuyoruz, bakıyoruz sosyal medyada çıkmış. Ondan sonra gerçek oluyor. O yüzden biraz daha gizli gitmesi gerekiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Scott McTominay...

"DOUE ÖN PLANDA"

Sağ bek olacak 3-4 tane adayımız vardı; ama daha Doue ön planda olan oyunculardan biriydi. Yine 1-2 tane daha görüştüğümüz oyuncu var. Çok net bir şekilde bitmeden transfer bitti demek çok doğru gelmiyor" şeklinde konuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Scott McTominay...

"ORTA SAHAYA KALİTEMİZİ ARTTIRACAK BİR OYUNCU ALMAK İSTİYORUZ"

Transfer piyasasında fiyatların çok yüksek olduğuna vurgu yapan Buruk, "Yine orta sahada elimizde çok kaliteli oyuncular var ama bir tane daha oraya yine bizim kalitemizi arttıracak bir oyuncu almak istiyoruz.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Scott McTominay...

Burada da bütçemiz çok önemli. Başkanımızın, yönetimimizin bu transferde önemli bir bütçe ayırdığını ve bu transfer için en büyük fedakarlığı yapacaklarını da biliyoruz. Bu da bizim için avantaj ama piyasa çok yüksek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Scott McTominay...

Genel olarak bu sene baktığımızda Arabistan daha başlamadı ama fiyatlar bir sene önceki seneye göre neredeyse iki katına ulaştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Scott McTominay...

Oyuncu fiyatlarının git gide yükseldiğini görüyoruz ve bu dönemde yapılacak transferler tabii ki biraz daha zor oluyor. Ya çok büyük bir para vereceksiniz, kendi değerinin üzerinde paralar vereceksiniz ya da bu pazarlığı sürdürüp kulüplerle görüşmek zorundasınız" diye konuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Scott McTominay...

Orta saha transferi için adı son günlerde Zenit forması giyen Wendel ile anılan Galatasaray'da listedeki isimlerden biri de Scott McTominay...

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Scott McTominay...

Sarı-kırmızılıların, Manchester United'ın McTominay için yüksek bonservis bedeli istemesi nedeniyle transferde vazgeçtiği iddia edilmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Scott McTominay...

Alman basını, İskoç oyuncunun sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Scott McTominay...

GALATASARAY VAZGEÇMEDİ

Sky DE muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre; Galatasaray, Scott McTominay transferinden vazgeçmedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Scott McTominay...

Plettenberg, sarı-kırmızılı yönetimin 27 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için şanslarının olduğunu düşündüğünü belirtti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Scott McTominay...

Alman gazeteci, Galatasaray'ın Scott McTominay transferi için Manchester United ile görüşmelerini sürdürdüğü ancak İngiliz devinin İskoç orta saha oyuncusu için 30 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli istediğini yazdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Scott McTominay...

Scott McTominay geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 43 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Scott McTominay...

İskoç futbolcu, 10 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

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