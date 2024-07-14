Haberler Galatasaray Galatasaray milli yıldızın peşine düştü! Kerem ve Kaan transfere referans olacak

Galatasaray milli yıldızın peşine düştü! Kerem ve Kaan transfere referans olacak

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray sağ bek transferi için nabız yokluyor. Guela Doue konusunda hamlelerini yapan ancak istediği somut adımları henüz atamayan sarı kırmızılılar, rotasını milli yıldıza çevirdi. Transferde Kaan Ayhan ve Kerem Demirbay referans olacak. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 09:28
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Galatasaray milli yıldızın peşine düştü! Kerem ve Kaan transfere referans olacak

Milli futbolcu Zeki Çelik'i listesine alan Galatasaray, sağ bek transferinde artık çözüm arıyor.

Galatasaray milli yıldızın peşine düştü! Kerem ve Kaan transfere referans olacak

Guela Doue konusunda hamlelerini yapan ancak istediği somut adımları henüz atamayan sarı kırmızılılar, rotasını değiştirmeye başladı.

Galatasaray milli yıldızın peşine düştü! Kerem ve Kaan transfere referans olacak

Bu doğrultuda da Zeki Çelik adı öne çıktı. Roma'nın yeni sezon için elden çıkarmaya yakın olduğu Zeki'nin Türkiye'ye dönüşü için ikna konusunda planlarını yaptı.

Galatasaray milli yıldızın peşine düştü! Kerem ve Kaan transfere referans olacak

Mevcut kadroda yer alan Kerem Demirbay ve Kaan Ayhan'ın başarısı örnek gösterilerek milli futbolcunun da benzer çıkışı yapabileceği aktarılacak.

Galatasaray milli yıldızın peşine düştü! Kerem ve Kaan transfere referans olacak

Teknik direktör Okan Buruk'un beğendiği futbolculardan olan 27 yaşındaki yıldızın da Galatasaray'a gelmeye sıcak bakabileceği ifade edildi.

Galatasaray milli yıldızın peşine düştü! Kerem ve Kaan transfere referans olacak

Düzenli forma şansı bulacağı bir takımda oynamak isteyen Zeki Çelik'in geleceğiyle ilgili net bir karar alacağı kaydedildi.

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