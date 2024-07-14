Galatasaray milli yıldızın peşine düştü! Kerem ve Kaan transfere referans olacak
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray sağ bek transferi için nabız yokluyor. Guela Doue konusunda hamlelerini yapan ancak istediği somut adımları henüz atamayan sarı kırmızılılar, rotasını milli yıldıza çevirdi. Transferde Kaan Ayhan ve Kerem Demirbay referans olacak. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Mevcut kadroda yer alan Kerem Demirbay ve Kaan Ayhan'ın başarısı örnek gösterilerek milli futbolcunun da benzer çıkışı yapabileceği aktarılacak.
Teknik direktör Okan Buruk'un beğendiği futbolculardan olan 27 yaşındaki yıldızın da Galatasaray'a gelmeye sıcak bakabileceği ifade edildi.
Düzenli forma şansı bulacağı bir takımda oynamak isteyen Zeki Çelik'in geleceğiyle ilgili net bir karar alacağı kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 29 maça çıkan sağ bek oyuncusu 2 asist katkısı sağladı.
Zeki, A Milli Takım formasıyla EURO 2024'te 3 maçta görev aldı.
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