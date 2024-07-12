TRANSFER HABERLERİ | Avrupa devleri Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için sıraya girdi!
Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da en çok dikkat çeken isimlerden birisi Barış Alper Yılmaz olmuştu. Yıldız isim bu performansını A Milli Takım forması ile EURO 2024'te de gösterdi. Futbolcu, Hollanda ile karşı karşıya geldiğimiz çeyrek final maçında dünyaca ünlü defans oyuncusu Virgil Van Dijk'a çok zor anlar yaşatmış ve bu görüntüler, futbol dünyasında gündeme oturmuştu. Son olarak Barış Alper için o takımlar resmen sıraya girdi. İşte detaylar...
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Bunun için yoğun mesai harcayan Aslan'a sürpriz bir haber geldi.
Galatasaray'da geçen sezon başarılı performansıyla birlikte adından sıkça söz ettiren Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin iştahını kabartmaya devam ediyor.
Sarı-kırmızılı formayla 55 maça çıkan milli futbolcu 7 gol ve 12 asist yaparak taraftarın büyük beğenisini topladı.
Ayrıca yıldız oyuncu birçok mevkide forma giyerek 'Joker' lakabını almıştı.
Güçlü fiziğiyle öne çıkan Barış Alper, EURO 2024'te de A Milli Takımımızın gözde futbolcularından oldu.
Çeyrek finale çıkmamızda büyük pay sahibi olan BAY, turnuvaya damga vurdu.
Ay-yıldızlı forma ile EURO 2024'te bütün maçlara çıkan yıldız oyuncuyu birçok Avrupa devleri yakından takip etti.
İKİ TALİP DAHA ÇIKTI
Takvim'in haberine göre; İtalyan kulüplerinin yanı sıra İngiltere'den Brighton'ın istediği Barış Alper Yılmaz'a Alman devi Borussia Dortmund ile Serie A ekiplerinden Napoli'nin talip olduğu ortaya çıktı.
Şu an için Cimbom'a 24 yaşındaki futbolcu için ulaşan resmi bir teklif olmadığı, ancak; iki kulübün de yıldız oyuncu için atak yapmayı planladığı ifade edildi.
Güncel verilere göre; 17 milyon Euro değer biçilen futbolcu, EURO 2024'deki başarılı formuyla da piyasasını yükseltti.
HEDEF 30 MİLYON EURO
2027'ye kadar Cimbom ile sözleşmesi olan Barış Alper Yılmaz için Galatasaraylı kurmaylar, olası bir satış halinde 30 milyon Euro üstünde bir gelir bekliyor.
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