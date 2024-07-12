TRANSFER HABERLERİ | Avrupa devleri Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için sıraya girdi!

Ay-yıldızlı forma ile EURO 2024'te bütün maçlara çıkan yıldız oyuncuyu birçok Avrupa devleri yakından takip etti.

İKİ TALİP DAHA ÇIKTI Takvim'in haberine göre; İtalyan kulüplerinin yanı sıra İngiltere'den Brighton'ın istediği Barış Alper Yılmaz'a Alman devi Borussia Dortmund ile Serie A ekiplerinden Napoli'nin talip olduğu ortaya çıktı.