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TRANSFER HABERLERİ | Avrupa devleri Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için sıraya girdi!

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da en çok dikkat çeken isimlerden birisi Barış Alper Yılmaz olmuştu. Yıldız isim bu performansını A Milli Takım forması ile EURO 2024'te de gösterdi. Futbolcu, Hollanda ile karşı karşıya geldiğimiz çeyrek final maçında dünyaca ünlü defans oyuncusu Virgil Van Dijk'a çok zor anlar yaşatmış ve bu görüntüler, futbol dünyasında gündeme oturmuştu. Son olarak Barış Alper için o takımlar resmen sıraya girdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Avrupa devleri Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için sıraya girdi!

Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Avrupa devleri Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için sıraya girdi!

Cimbom kadroyu geliştirmek için emin adımlar atmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Avrupa devleri Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için sıraya girdi!

Sarı-kırmızılı ekip bunun için birçok oyuncuyu listesine aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Avrupa devleri Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için sıraya girdi!

Bunun için yoğun mesai harcayan Aslan'a sürpriz bir haber geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Avrupa devleri Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için sıraya girdi!

Galatasaray'da geçen sezon başarılı performansıyla birlikte adından sıkça söz ettiren Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin iştahını kabartmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Avrupa devleri Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için sıraya girdi!

Sarı-kırmızılı formayla 55 maça çıkan milli futbolcu 7 gol ve 12 asist yaparak taraftarın büyük beğenisini topladı.

TRANSFER HABERLERİ | Avrupa devleri Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için sıraya girdi!

Ayrıca yıldız oyuncu birçok mevkide forma giyerek 'Joker' lakabını almıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Avrupa devleri Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için sıraya girdi!

Güçlü fiziğiyle öne çıkan Barış Alper, EURO 2024'te de A Milli Takımımızın gözde futbolcularından oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Avrupa devleri Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için sıraya girdi!

Çeyrek finale çıkmamızda büyük pay sahibi olan BAY, turnuvaya damga vurdu.

TRANSFER HABERLERİ | Avrupa devleri Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için sıraya girdi!

Ay-yıldızlı forma ile EURO 2024'te bütün maçlara çıkan yıldız oyuncuyu birçok Avrupa devleri yakından takip etti.

TRANSFER HABERLERİ | Avrupa devleri Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için sıraya girdi!

İKİ TALİP DAHA ÇIKTI
Takvim'in haberine göre; İtalyan kulüplerinin yanı sıra İngiltere'den Brighton'ın istediği Barış Alper Yılmaz'a Alman devi Borussia Dortmund ile Serie A ekiplerinden Napoli'nin talip olduğu ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Avrupa devleri Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için sıraya girdi!

Şu an için Cimbom'a 24 yaşındaki futbolcu için ulaşan resmi bir teklif olmadığı, ancak; iki kulübün de yıldız oyuncu için atak yapmayı planladığı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Avrupa devleri Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için sıraya girdi!

Güncel verilere göre; 17 milyon Euro değer biçilen futbolcu, EURO 2024'deki başarılı formuyla da piyasasını yükseltti.

TRANSFER HABERLERİ | Avrupa devleri Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için sıraya girdi!

HEDEF 30 MİLYON EURO
2027'ye kadar Cimbom ile sözleşmesi olan Barış Alper Yılmaz için Galatasaraylı kurmaylar, olası bir satış halinde 30 milyon Euro üstünde bir gelir bekliyor.

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