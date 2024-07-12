Artık gözler Doue'de

Sağ bek transferinde Guela Doue ismi üzerinde duran Galatasaray yoğun mesaisini sürdürüyor. Doue için Rennes ile görüşmelerini bir süredir devam ettiren sarı kırmızıların somut adımlar atmayı hedefliyor. Fildişi Sahilli sağ bekle uzun vadeli kontrat yapmayı isteyen sarı kırmızılı kulüp, Rennes'le ödeme planı dahil tüm detaylar üzerine görüşmeler yapıyor. Bu görüşmelerin de tamamlanmasının ardından transfer işlemlerinin resmiyete dökülmesi amaçlanıyor. Fakat iki kulübün görüşmesi kadar 21 yaşındaki sağ bekin görüşü de önem taşıyor. Doue'nin önündeki opsiyonları hesaba katarak bir karar vereceği vurgulanıyor. Transferi sonuçlandırmak isteyen Galatasaray, Doue'yi Avusturya kampına dahil etmeyi amaçlıyor. Okan Buruk'un çok beğendiği genç futbolcunun kararı bekleniyor.

SADECE RENNES'DE

Guela Doue, Rennes dışında başka bir takımda forma giymedi. Fransız kulübünün altyapısından yetişen Doue, daha sonra A takıma yükseldi. Rennes'de A takımda 55 resmi maça çıkan 21 yaşındaki sağ bek, 4 asist yaptı. İngiltere'den de talipleri olan Doue'nin kariyerine farklı bir takımda yön vermek istediği vurgulanıyor.