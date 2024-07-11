LASK Linz 3-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Avusturya'da kamp yapan Cimbom, LASK Linz ile hazırlık maçı yaptı.

Bu karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 3-2 kaybetti.

Galatasaray'ın 2 golünü de Metehan Baltacı kaydetti.

LASK Linz'in gollerini ise Leo Dubois(K.K), Lucas Copado ve Moussa Kone attı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: