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LASK Linz 3-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig devlerinden Galatasaray yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Cimbom, Avusturya kampında LASK Linz ile karşı karşıya geldi. Aslan rakibine 3-2'lik skorla mağlup oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 22:20 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 22:33
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LASK Linz 3-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Avusturya'da kamp yapan Cimbom, LASK Linz ile hazırlık maçı yaptı.

Bu karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 3-2 kaybetti.

Galatasaray'ın 2 golünü de Metehan Baltacı kaydetti.

LASK Linz'in gollerini ise Leo Dubois(K.K), Lucas Copado ve Moussa Kone attı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

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