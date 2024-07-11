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Galatasaray'dan Guela Doue'nin transferi için flaş açıklama!

Süper Lig devlerinden Galatasaray ile adı transferde yoğun bir şekilde geçen Guela Doue için sarı-kırmızılılardan dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 21:09
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Galatasaray'dan Guela Doue'nin transferi için flaş açıklama!

Galatasaray, gelecek sezonda iddialı bir kadro kurmak istiyor.

Tekrardan şampiyonluğu hedefleyen Cimbom transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı ekip kadro için yoğun mesai harcarken, yönetimden açıklama geldi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, takımın son durumu ve transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

Hatipoğlu, takımdaki ortamla ilgili, "Bizde mutsuz oyuncu yok. Herkes mutlu. Herkes motive. Icardi de öyle. Çalışıyor. Gayet fit durumda geldi. Takımın geneli de öyle." dedi.

"DOUE BİTSEYDİ..."

Transferlerle ilgili de konuşan İbrahim Hatipoğlu, "Doue bitseydi haberiniz olurdu. KAP'a bildiriyoruz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnce eleyip, sık dokuyoruz. Okan hocamızın dediği gibi acil değil doğru transfer yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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