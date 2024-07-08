Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İngilizler Barış Alper Yılmaz'ın peşinde! Gelecek hafta...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İngilizler Barış Alper Yılmaz'ın peşinde! Gelecek hafta...

Galatasaray'da sergilediği futbolunun yanına bir de EURO 2024'teki performansını ekleyen Barış Alper Yılmaz Avrupa'daki gözleri üzerine çevirdi. Milli futbolcu için son olarak İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 20:42 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 22:40
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İngilizler Barış Alper Yılmaz'ın peşinde! Gelecek hafta...

Son şampiyon Galatasaray, transfer döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İngilizler Barış Alper Yılmaz'ın peşinde! Gelecek hafta...

Bonservisi elinde olan Michy Batshuayi'yi renklerine bağlayan Cimbom, Dries Mertens'in sözleşmesini uzattı ve Hakim Ziyech'in de bonservisini aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İngilizler Barış Alper Yılmaz'ın peşinde! Gelecek hafta...

Geçtiğimiz sezon Aston Villa'ya kiralanan Zaniolo ise yine kiralık olarak Atalanta'nın yolunu tuttu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İngilizler Barış Alper Yılmaz'ın peşinde! Gelecek hafta...

Cimbom'da yapılacak takviyeler merak edilirken, yıldız isimlere sürpriz teklifler de gelmeye devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İngilizler Barış Alper Yılmaz'ın peşinde! Gelecek hafta...

Bu doğrultuda İspanyol basını, flaş bir transfer iddiası ortaya attı. İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İngilizler Barış Alper Yılmaz'ın peşinde! Gelecek hafta...

ARSENAL'DEN BARIŞ ALPER BOMBASI!

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan aspor.com.tr'den Mehmet Göksel Taşova'nın derlediği habere göre; A Milli Takım'la çeyrek finale yükselen Barış Alper Yılmaz'ın, Arsenal'in transfer listesine girdiği iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İngilizler Barış Alper Yılmaz'ın peşinde! Gelecek hafta...

24 yaşındaki futbolcunun EURO 2024'teki performansından sonra birçok takımın ilgisini çektiği kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İngilizler Barış Alper Yılmaz'ın peşinde! Gelecek hafta...

G.Saray'ın cazip bir teklif gelmediği sürece oyuncuyu bırakmak istemediği vurgulandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İngilizler Barış Alper Yılmaz'ın peşinde! Gelecek hafta...

Genç sağ kanat bu sezon 55 maçta 7 gol - 12 asist yaptı ve 3 bin 490 dakika sahada kaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İngilizler Barış Alper Yılmaz'ın peşinde! Gelecek hafta...

BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?

Barış Alper Yılmaz, 23 Mayıs 2000'de Rize'de dünyaya geldi. Futbola Rize Özel İdare Spor'da başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İngilizler Barış Alper Yılmaz'ın peşinde! Gelecek hafta...

2017 yazında Ankara Demirspor'a transfer olan Barış Alper, 2020 yazında ise Ankara Keçiörengücü'ne imzayı attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İngilizler Barış Alper Yılmaz'ın peşinde! Gelecek hafta...

Burada başarılı bir yıl geçiren hücum oyuncusu, 2021 yazında 2.1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

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