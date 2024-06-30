Galatasaray Batshuayi'ye kavuşuyor! İşte transferin açıklanacağı tarih
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile her konuda anlaşma sağlamıştı. Sarı-kırmızılıların Batshuayi transferini açıklayacağı tarih belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray'ın Belçikalı golcüye 3 milyon Euro yıllık ücret ve 3 milyon Euro imza parası ödeyeceği öğrenildi.
Michy Batshuayi, 2021/2022 sezonunda da kiralık olarak Beşiktaş forması giymişti.
Galatasaray, Batshuayi transferini açıklamaya hazırlanıyor.
A Spor'un haberine göre; Sarı-kırmızılıların, kontratı 30 Haziran'da bitecek olan Belçikalı forveti pazartesi günü duyurması bekleniyor.
Batshuayi, resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra 3 Temmuz'da Kemerburgaz'daki sezon açılışına katılacak.
Michy Batshuayi, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 43 maçta süre aldı.
30 yaşındaki forvet, 24 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Golcü futbolcunun güncel piyasa değeriyse 8.5 milyon Euro.
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