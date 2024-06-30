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Galatasaray Batshuayi'ye kavuşuyor! İşte transferin açıklanacağı tarih

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile her konuda anlaşma sağlamıştı. Sarı-kırmızılıların Batshuayi transferini açıklayacağı tarih belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 18:16
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Galatasaray Batshuayi'ye kavuşuyor! İşte transferin açıklanacağı tarih

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Galatasaray, ilk bombayı patlatıyor.

Galatasaray Batshuayi'ye kavuşuyor! İşte transferin açıklanacağı tarih

Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe ile yollarını ayıran Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı.

Galatasaray Batshuayi'ye kavuşuyor! İşte transferin açıklanacağı tarih

Cimbom, yıldız futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Galatasaray Batshuayi'ye kavuşuyor! İşte transferin açıklanacağı tarih

Galatasaray'ın Belçikalı golcüye 3 milyon Euro yıllık ücret ve 3 milyon Euro imza parası ödeyeceği öğrenildi.

Galatasaray Batshuayi'ye kavuşuyor! İşte transferin açıklanacağı tarih

Michy Batshuayi, 2021/2022 sezonunda da kiralık olarak Beşiktaş forması giymişti.

Galatasaray Batshuayi'ye kavuşuyor! İşte transferin açıklanacağı tarih

Galatasaray, Batshuayi transferini açıklamaya hazırlanıyor.

Galatasaray Batshuayi'ye kavuşuyor! İşte transferin açıklanacağı tarih

A Spor'un haberine göre; Sarı-kırmızılıların, kontratı 30 Haziran'da bitecek olan Belçikalı forveti pazartesi günü duyurması bekleniyor.

Galatasaray Batshuayi'ye kavuşuyor! İşte transferin açıklanacağı tarih

Batshuayi, resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra 3 Temmuz'da Kemerburgaz'daki sezon açılışına katılacak.

Galatasaray Batshuayi'ye kavuşuyor! İşte transferin açıklanacağı tarih

Michy Batshuayi, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 43 maçta süre aldı.

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