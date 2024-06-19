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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Savunma hattına takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin eski yıldızını gündemine aldı. Cimbom EURO 2024 sonrası imzaları atmak için görüşme gerçekleştirecek. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 10:56
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Sarı kırmızılılar yeni sezonda ilk hedefi Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma olarak belirledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Yönetim de bu doğrultuda eksik bölgeleri güçlendirmek için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, geçtiğimiz günlerde Okan Buruk ile bir transfer toplantısı yapmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Yapılan toplantının ardından hedefteki isimler belli oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Galatasaraylı yetkililerin özellikle sağ bek, orta saha ve hücum hattı için kaliteli futbolcularla görüşme halinde olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Sarı kırmızılı idarecilerin son yıllarda olduğu gibi bu transfer döneminde de tam isabet sağlamayı hedeflediği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Teknik Direktör Okan Buruk ise geçtiğimiz günlerde transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Okan Buruk yaptığı açıklamada "Sağ bek en hızlı hareket edeceğimiz mevki" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Okan Buruk ayrıca, "Orta saha ve hücum hattıyla ilgili için çalışmalarımız sürüyor"

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

"Çok fazla değil ama çok net transferler yapacağız" şeklinde konuşmuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Okan Buruk'un isteği sonrası harekete geçen Galatasaraylı kurmayların, transfer listesine sürpriz bir ismi aldığı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Sarı kırmızılıların stoper bölgesi için flaş bir futbolcunun peşinde olduğu iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Yönetimin bu transferi gizli yürüttüğü ve pazarlıklarını sürdürdüğü öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Teknik Direktör Okan Buruk'un ise gündeme gelen o futbolcuya onay verdiği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Cimbom'un hedefindeki o yıldızı kısa süre içinde takıma kazandırmayı planladığı vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Galatasaray'ın istediği oyuncu ise geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe forması giyiyordu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

İşte sarı kırmızılıların sürpriz transfer hedefi...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

G.SARAY'DAN SZALAI BOMBASI!

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın bonservisi Hoffenheim'da bulunan Attila Szalai'yi gündemine aldığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Sarı kırmızılıların stoper hattında yaşanacak olası ayrılıklar neticesinde bu kararı aldığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe forması giyen Macar savunmacı, Hoffenheim'da kötü bir süreç geçirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Alman ekibinde fazla süre bulamayan Szalai, devre arasında Freiburg'a kiralandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Bu sezon yalnızca 9 maça çıkan Szalai, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Türkiye'de başarılı bir süreç geçiren 26 yaşındaki savunmacının, yeniden İstanbul'a dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Bu noktada Galatasaray'ın ön plana çıktığı ve Szalai için resmi girişimlere başladığı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Sarı kırmızılıların, eski Fenerbahçeli ismi bonservisiyle kadrosuna katmayı planladığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Alman temsilcisinin 2023 yazında 12.3 milyon Euro'ya transfer ettiği Szalai'yi 4-5 milyon Euro civarında bir bonservise gönderebileceği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Attila Szalai'nin, kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında bitecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Szalai kariyerinde Apol. Limassol ve Mezökövesd gibi takımlarda da forma giymişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Ülke milli takımında ise 45 maça çıkan başarılı oyuncu, 2 gol attı.

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