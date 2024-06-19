TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Savunma hattına takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin eski yıldızını gündemine aldı. Cimbom EURO 2024 sonrası imzaları atmak için görüşme gerçekleştirecek. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ
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Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, geçtiğimiz günlerde Okan Buruk ile bir transfer toplantısı yapmıştı.
Yapılan toplantının ardından hedefteki isimler belli oldu.
Galatasaraylı yetkililerin özellikle sağ bek, orta saha ve hücum hattı için kaliteli futbolcularla görüşme halinde olduğu belirtildi.
Sarı kırmızılı idarecilerin son yıllarda olduğu gibi bu transfer döneminde de tam isabet sağlamayı hedeflediği kaydedildi.
Teknik Direktör Okan Buruk ise geçtiğimiz günlerde transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
Okan Buruk yaptığı açıklamada "Sağ bek en hızlı hareket edeceğimiz mevki" ifadelerini kullandı.
Okan Buruk ayrıca, "Orta saha ve hücum hattıyla ilgili için çalışmalarımız sürüyor"
"Çok fazla değil ama çok net transferler yapacağız" şeklinde konuşmuştu.
Okan Buruk'un isteği sonrası harekete geçen Galatasaraylı kurmayların, transfer listesine sürpriz bir ismi aldığı aktarıldı.
Sarı kırmızılıların stoper bölgesi için flaş bir futbolcunun peşinde olduğu iddia edildi.
Yönetimin bu transferi gizli yürüttüğü ve pazarlıklarını sürdürdüğü öne sürüldü.
Teknik Direktör Okan Buruk'un ise gündeme gelen o futbolcuya onay verdiği iddia edildi.
Cimbom'un hedefindeki o yıldızı kısa süre içinde takıma kazandırmayı planladığı vurgulandı.
Galatasaray'ın istediği oyuncu ise geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe forması giyiyordu.
İşte sarı kırmızılıların sürpriz transfer hedefi...
G.SARAY'DAN SZALAI BOMBASI!
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın bonservisi Hoffenheim'da bulunan Attila Szalai'yi gündemine aldığı öne sürüldü.
Sarı kırmızılıların stoper hattında yaşanacak olası ayrılıklar neticesinde bu kararı aldığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe forması giyen Macar savunmacı, Hoffenheim'da kötü bir süreç geçirdi.
Alman ekibinde fazla süre bulamayan Szalai, devre arasında Freiburg'a kiralandı.
Bu sezon yalnızca 9 maça çıkan Szalai, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
Türkiye'de başarılı bir süreç geçiren 26 yaşındaki savunmacının, yeniden İstanbul'a dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.
Bu noktada Galatasaray'ın ön plana çıktığı ve Szalai için resmi girişimlere başladığı iddia edildi.
Sarı kırmızılıların, eski Fenerbahçeli ismi bonservisiyle kadrosuna katmayı planladığı öne sürüldü.
Alman temsilcisinin 2023 yazında 12.3 milyon Euro'ya transfer ettiği Szalai'yi 4-5 milyon Euro civarında bir bonservise gönderebileceği aktarıldı.
Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Attila Szalai'nin, kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında bitecek.
Szalai kariyerinde Apol. Limassol ve Mezökövesd gibi takımlarda da forma giymişti.
Ülke milli takımında ise 45 maça çıkan başarılı oyuncu, 2 gol attı.
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